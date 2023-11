Tienda de Arturo Vidal en Coquimbo es asediada por mecheros: "Hemos recibido amenazas de muerte"

14 nov. 2023 - 21:31 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado de 3 noviembre se anunció la apertura de una tienda deportiva en Coquimbo, propiedad de Arturo Vidal, cuyo nombre es “King Miami Outlet” y está emplazada en pleno centro de esa ciudad.

Es uno de los grandes proyectos del actual futbolista. Sin embargo, este local comercial se ha visto asediado por una ola delictual, donde varios mecheros han cometido robos.

Ir a la siguiente nota

Amenazas a la familia

Desde la mediática apertura, los mecheros de Coquimbo han cometido varios ataques a la tienda, incluyendo amenazas de muerte, por lo que están evaluando trasladarse a otra ciudad.

“Nos hemos encontrado con la desilusión de una delincuencia desatada. Muchas personas andan robando. En todo Chile está pasando esto, pero creo que acá es mucho”, dijo un representante de la familia Vidal, quien no quiso identificarse, al diario La Región.

Agregó que “hemos recibido amenazas de muerte. Yo mismo he recibido muchas de parte de uno de los tantos que vienen a robar”.

Podrían cambiarse de ciudad

“De verdad estamos cansados y pensando seriamente cambiarnos a una localidad más cercana donde nos garanticen seguridad”, detalló el representante de la familia.

El mayor José Ramírez, de la 2° Comisaría de Coquimbo, explicó a Las Últimas Noticias que “fue personal de carabineros y se entrevistó con la hermana de Arturo Vidal (Ámbar), quien informó que han sufrido tres robos de especies que no fueron denunciados (…) Si los hechos no son denunciados, lamentablemente no podemos hacer mucho”.

Todo sobre Arturo Vidal