Fiscal de Tarapacá y dos secuestros en Iquique: "Ya no están vinculados solo al mundo delictual"

En las últimas se conoció que se registraron dos secuestros en Iquique. Afortunadamente, las víctimas fueron rescatadas, aunque se sabe que por una de ellas se debió pagar un monto en dinero.

En el primero de ellos, el plagio lo sufrió un hombre chileno que salía de un club nocturno, mientras que en el segundo el rapto lo padeció un ciudadano boliviano.

A raíz de lo anterior, es que el Raúl Arancibia, Fiscal Regional de Tarapacá, habló con Maribel Retamal en una nueva edición de Meganoticias Alerta.

"El año pasado tuvimos un secuestro con homicidio"

“Efectivamente, tuvimos dos secuestros en menos de 24 horas en la zona, lo que fue muy complejo... En el primer caso, actuó carabineros y en el segundo la PDI. Ambos lo hicieron muy bien”, dijo para comenzar.

Agregó en su entrevista que “ambos casos fueron aclarados y las víctimas rescatadas sin riesgo para sus vidas, pero sí con algunos golpes... Es real que se pagó dinero. En el primer caso se concretó, pero lo hicieron antes de realizar una denuncia. En el segundo caso no hubo pago”.

Consulado si este tipo de delito se está haciendo común en el norte de Chile, señaló que “el año pasado tuvimos un secuestro con homicidio y eso fue una alerta para nosotros, ya que a esto no estábamos acostumbrados en el país. Por el secuestro del año pasado ya se condenó a los autores, 3 personas de nacionalidad venezolana, a más de 20 años de cárcel”.

Por lo anterior, es que el Fiscal Arancibia manifestó que “frente a toda esta realidad, se desarrolló un proyecto que empieza a funcionar mañana 13 de noviembre (para combatir homicidios y secuestros). Desde el ministerio del Interior se ha contratado gente especializada en estos hechos”.

“Debiéramos estar más preparados para situaciones de esta naturaleza. O más preocupante es que en los últimos casos son secuestros que ya no están vinculados solo al mundo delictual. Es decir, no es riña o disputas entre grupos delictivos, sino que puede involucrar a cualquier ciudadano... Han llegado nuevas formas de delinquir al país y debemos tenerlo claro”, agregó.

Para cerrar, no quiso referirse a los montos pagados por un rescate, diciendo que “no me gusta y no creo conveniente que eso se dé a conocer”.

