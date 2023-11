Carabineros se demoró casi dos horas en llegar: Adulta mayor sufre robo mientras se encontraba sola en su vivienda

09 nov. 2023 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una adulta mayor sufrió un violento robo en su casa durante la madrugada de este jueves, en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

La situación ocurrió cuando la mujer de 71 años se encontraba sola en su vivienda, desde donde los delincuentes se llevaron $2 millones.

¿Qué se sabe del robo en la casa de la adulta mayor en Peñalolén?

"Diez para la una de la mañana mi mamá estaba en su pieza, en el segundo piso y se estaciona un vehículo acá y los vecinos pensaron que era alguien que venía de visita", contó Mario, hijo de la víctima.

La mujer, que tiene problemas a la vista, escuchó ruidos y luego vio dos siluetas, pensando en primera instancia que eran sus nietos, pero terminaron siendo delincuentes que fueron directamente a una caja fuerte.

Mario señaló que los sujetos "empezaron trajinar todo lo que había a su alrededor, la hicieron sacarse algunas prendas que tenía de valor".

"Tuvieron algún tipo de deferencia con ella, de no maltratarla, creo que tampoco la insultaron, solamente le dijeron que se quedara tranquila y que después iba a tener tiempo para ordenar las cosas que estaban desordenando", agregó.

"Sabían que ella estaba sola"

Mario afirmó que cree que los delincuentes sabían donde se tenían que dirigir, argumentando que "para acceder al segundo piso hay televisores y cosas que normalmente la gente que roba se las lleva. En este caso no fue así, fueron directo a la pieza de mi mamá a verla a ella. Pasaron por una pieza que claramente estaba desocupada, pero ni siquiera se dieron la molestia para verificar si había alguien. O sea, sabían que ella estaba sola".

"La reja perimetral muestra signos de haber sido forzada, pero la puerta interior no. Yo no soy experto en la materia, pero llama mucho la atención. No hay un vidrio quebrado, nada", indicó.

Carabineros se demoró casi dos horas en llegar

El hijo de la mujer afirmó que Carabineros llegó entre las 03:30 y las 03:50 horas, con una demora de casi dos horas.

"Me encontré con Seguridad Ciudadana de manera presencial cuando venía en dirección hacia acá, les di las indicaciones pero nunca aparecieron. A la Policía de Investigaciones llamamos, pero nunca nadie respondió, y a Carabineros mi hermana fue de manera presencial a la unidad y no fue atendida", sostuvo.