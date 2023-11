Ministra Tohá instruyó activar solicitud de orden internacional de captura del alcalde de Renaico

07 nov. 2023 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió en el Congreso al caso del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien se encuentra prófugo luego de no haberse presentado en la cárcel de Traiguén para cumplir la prisión preventiva decretada en su contra.

Cabe recordar que el pasado viernes, el Juzgado de Garantía de Cañete formalizó al jefe comunal y decretó la máxima medida cautelar por cuatro delitos consumados de violación en contra de cinco mujeres.

¿Qué dijo la ministra Tohá sobre el alcalde de Renaico?

"La fuga del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, es muy grave. Con la ministra Antonia Orellana la hemos condenado con fuerza", afirmó la secretaria de Estado en su cuenta de X (exTwitter).

En tanto, en el Congreso, Tohá relevó las declaraciones que ya había entregado la titular de la Mujer y Equidad de Género, quien manifestó "nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y las sanciones de este tipo de delito".

"Hoy tenemos el caso de un alcalde prófugo respecto de lo anterior", sostuvo Orellana, aclarando que "se insistió en hacer una audiencia por Zoom pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que por ejemplo existía un riesgo de fuga alto".

Al respecto, la ministra del Interior indicó que a esta audiencia por Zoom "se opuso activamente el Ministerio de la Mujer, que es querellante en este caso, y pese a esto el tribunal, no el Gobierno, decidió hacerlo por Zoom".

La fuga del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, es muy grave. Con la ministra @totiorellanag la hemos condenado con fuerza. Además, instruí a @PDI_CHILE para que priorice su búsqueda y se active solicitud de orden internacional de captura, en caso que haya salido del país. pic.twitter.com/IplfxzWiXQ — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) November 6, 2023

Solicitud de orden internacional de captura del alcalde de Renaico

La ministra Tohá aseguró que "instruimos a la PDI para que su búsqueda tenga prioridad y se eche a andar la solicitud de una orden internacional de captura ante la eventualidad de que esta persona haya salido del país".

"Respecto a la militancia del señor Reinao no la conozco y no me interesa. Donde quiera que milite se le va a perseguir, y ninguna persona que abuse de las mujeres o que emprenda acciones violentas se considera cercana a nuestro sector, sino contraria a los principios y al programa que llevamos adelante", aseveró.