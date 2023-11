Presidente Boric por plebiscito constitucional: "Tengo preocupaciones pero no me voy a dedicar a hacer campaña"

03 nov. 2023 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante su visita a Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric, desde el monumento conmemorativo de Martin Luther King en Washington, se refirió al rol que tomará para el plebiscito de este 17 de diciembre, donde se votará A Favor o En Contra de la propuesta de Nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional.

Además, se volvió a referir a la reunión que tuvo el pasado jueves con el mandatario estadounidense, Joe Biden, donde abordaron el conflicto de Israel con el grupo palestino Hamás, entre otras temáticas.

¿Qué dijo el Presidente Boric sobre su rol en el plebiscito de diciembre?

Al ser consultado sobre si las ideas de su coalición, que se ha manifestado En Contra del texto constitucional, van en sintonía con su definición, Boric respondió: "mi definición es colaborar a que el proceso termine de manera impecable. Yo he manifestado mis opiniones respecto al resultado del proceso. Como jefe de Estado lo que me corresponde hoy día (...) es garantizar que todos los chilenos puedan expresarse de la mejor manera en el plebiscito del 17 de diciembre".

"Yo por supuesto tengo preocupaciones, pero yo no me voy a dedicar a hacer campaña, no voy a ser el antagonista que algunos esperan, porque a mí lo que me preocupa es el encuentro de los chilenos, la unidad de los chilenos, y no generar más división. Y, en esa línea, al menos yo voy a estar trabajando y va a ser el leitmotiv tanto mío como del Gobierno", agregó.

Conversación de Boric con Biden sobre conflicto de Israel con Hamás

Respecto a la conversación que sostuvo con el Presidente Biden, sobre la muerte de civiles palestinos por los ataques de Israel, el jefe de Estado chileno sostuvo que "este fue un tema que conversamos en extenso, con mucha honestidad".

"No me corresponde hablar por el Presidente Biden, lo que puedo decir es que compartimos la preocupación, y lo conversé con el primer ministro Trudeau también, y compartimos la preocupación por las muertes en Gaza y nuestra posición es que el derecho a defenderse de un país tiene límites, y esos límites es el derecho humanitario internacional", afirmó.

"Desde nuestra perspectiva, hablo por nosotros, es que Israel está violando el derecho internacional", afirmó.

En ese sentido, recalcó que "nosotros condenamos categóricamente los atentados terroristas de Hamás y llamamos enfáticamente a la liberación de todos los rehenes. Dicho esto, también creemos que la respuesta del ejército de Israel ha ido más allá de la proporcionalidad que corresponde".

Rol de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás

Ante la pregunta de si cree que Estados Unidos ha sido débil al llamado de respetar el derecho internacional, Boric indicó que "cada país tiene que responder por sus actos, y la tranquilidad con la que me quedo en este viaje es que el Presidente Biden me consta que comparte la preocupación, que no hay ninguna duda en la condena de los atentados terroristas de Hamás y que las respuestas militares tienen límites".

"Tal como decía el exministro de Relaciones Exteriores de Francia, durante la guerra en Irak: es importante entender que el terrorismo, cuando se le combate con guerra, lo que generalmente sucede es que acarrea más terrorismo. Por lo tanto, la política, el diálogo, es la solución a estos problemas", concluyó.

