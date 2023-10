Kast valora decisón de Matthei de votar a favor en plebiscito: "Ahora a trabajar juntos para convencer a los chilenos"

25 oct. 2023 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, valoró que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, haya decidido votar por la opción "A favor" en el plebiscito constitucional que se realizará el próximo domingo 17 de diciembre.

Cabe recordar que, previamente, la jefa comunal había manifestado algunos reparos sobre la propuesta de Carta Magna y al proceso llevado a cabo por el Consejo Constitucional, por lo que se desconocía cuál iba a ser postura frente a la propuesta de Nueva Constitución.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo José Antonio Kast sobre Evelyn Matthei?

"Chile necesita que los liderazgos más importantes del país se sumen al proyecto constitucional", comenzó señalando Kast a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Aton / Referencial

En ese contexto, expresó que "la decisión de Evelyn Matthei de votar a favor es una gran noticia para todos".

"Ahora a trabajar juntos para convencer a los chilenos por qué este texto es mejor para Chile", finalizó.

¿Qué dijo Matthei sobre su decisión de votar a favor en el plebiscito?

En primer lugar, la alcaldesa manifestó sentir frustración, "por el hecho de que este proyecto no haya recibido un respaldo y un acuerdo más amplio".

"Voy a votar a favor porque me parece que el texto en general es un buen texto, y la verdad es porque creo que este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país, después de cuatro años que hemos estado bastante paralizados", explicó.

Eso sí, indicó que la propuesta tiene pros y contras, según su visión. En los aspectos positivos, destacó que "existan más herramientas en control de fronteras, de una Fiscalía que va a permitir un mejor trabajo en contra del crimen organizado, porque además se genera una Defensoría de las Víctimas, y porque de alguna manera va a reducir el fraccionamiento político y el número de diputados, y eso va a hacer que la gobernabilidad sea un poco más fácil".

Sin embargo, la exministra criticó "el tema de las contribuciones, a mi juicio no deberían estar en la Constitución, y el haber sustituido la expresión 'del que está por nacer' por el 'quién'. Si bien estoy convencida de que no pone en peligro la ley de aborto en tres causales, hubiese preferido que no se hubiera tocado en absoluto".

"De tal manera, he puesto en la balanza los aspectos positivos con los que no me gustan tanto, pero siento que finalmente es razonable votar a favor", sostuvo.

Todo sobre Evelyn Matthei