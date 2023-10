Sistema de pensiones de Chile es reconocido como el mejor de Latinoamérica según importante ranking mundial

18 oct. 2023 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la discusión que hay sobre la reforma previsional, el sistema de pensiones de Chile fue destacado en el índice global Mercer, que realizó un listado con los mejores sistemas de jubilación del mundo, nombrando a este país como el líder de Latinoamérica.

Este dato se conoce mientras la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, descartó una pausa en la discusión producto del Plebiscito.

¿Qué indicó este listado de sistema de pensiones sobre Chile?

Este ranking mostró que la implementación de la pensión garantizada universal, que actualmente llega al 90% de la población de 65 años o más, fue la responsable de que Chile quedara en el puesto 14 a nivel global y número 1 a nivel regional.

De acuerdo a Joaquín Ramírez, líder Wealth de Mercer Chile, "nos ayudó en términos de cobertura y, por lo tanto, mejoramos en ese nivel y es que además se incluyeron preguntas asociadas a transparencia y comunicación que impone el regulador y en ese sentido, la superintendencia de pensiones ha hecho una gran labor con la industria".

Además, se destacó que el sistema de pensiones chileno es “sostenible e integro”, a pesar de los cuestionamientos que existen por sus bajas jubilaciones.

Según el profesor de Seguridad Social de la Universidad Católica, Hugo Cifuentes, "no considera, cuál es el nivel de pensiones que alcanzan las personas y las realidades nacionales, en que si bien las realidades pueden ser importantes en determinados periodos, no han logrado satisfacer una pensión sostenible en el tiempo".

Ministra Jara y supuesta pausa en discusión de la reforma de pensiones

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, descartó una supuesta "pausa" en la discusión legislativa de la reforma de pensiones, decisión que habría tomado el Gobierno para así reanudar los diálogos después del plebiscito constitucional del 17 diciembre.

Este miércoles, Jara explicó que "no vamos a tener problemas en hacer la presentación de indicaciones antes o después del plebiscito porque no es lo que condiciona que las presentemos o no. Lo que las condiciona es que necesitamos un acuerdo".

"Si no hay un acuerdo, lo único que va a pasar es que vamos a tensionar más el ambiente político, a polarizarnos y a seguir discutiendo mientras las personas en sus casas necesitan un cambio en el sistema de pensiones", agregó.