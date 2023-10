"No sabemos qué sucedió": Padre argentino busca en Chile a su hijo desaparecido hace 16 meses

18 oct. 2023 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

El joven argentino Alejandro Mauricio Herrera, de 28 años, que desapareció hace 16 meses en Río Turbio, Argentina, está siendo buscado en la región de Magallanes.

Su padre, Julio Orlando Meneses, quien vive en Río Turbio, ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, lidera una incesante búsqueda para dar con el paradero de su retoño tanto en Chile como en Argentina.

Ir a la siguiente nota

En el momento de su desaparición, Alejandro trabajaba como minero en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y en sus tiempos libres se desempeñaba como DJ, lo que lo llevaba a visitar Puerto Natales de manera frecuente.

Alejandro Mauricio Herrera (Redes sociales)

"No sabemos qué sucedió"

El 25 de junio de 2022, Alejandro fue visto por última vez. Según la información que se maneja, salió desde la casa en que vivía con su pareja, en Río Turbio, con rumbo desconocido.

A casi 16 meses de ese día, aún no hay noticias sobre su paradero. "No sabemos qué sucedió, si salió a la ruta, si salió hacia la frontera, hacia la montaña, no tenemos absolutamente nada de él", explicó su padre, Julio, a El Pingüino.

El papá de Alejandro viaja constantemente entre Chile y Argentina y, en estos meses de búsqueda, el hombre ha recibido ayuda de autoridades de ambos países, lo que ha permitido llevar a cabo una indagatoria tanto por vía terrestre como marítima.

"Lo hemos buscado desde el primer minuto, con las fuerzas de seguridad de la República Argentina, con el Ejército, con la Gendarmería, con la Policía, con personal de Bomberos, con el apoyo logístico de la Enfermería, de la gente de Protección Civil, civiles, gente a caballo, en moto, incluso con el apoyo de la Prefectura que ha venido con botes y sonares para revisar los espejos de agua", reveló.

Alejandro Mauricio Herrera es de contextura delgada, tez blanca, cabello oscuro, mide 1,82 metros y tiene tatuajes tanto en sus brazos como en el pecho. Al momento de su desaparición, usaba un pantalón negro y botas de color café.

En caso de tener noticias del joven en Chile, el llamado de su padre es a entregar la información a la Policía de Investigaciones (PDI), digitando el número 134.