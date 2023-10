¿Vas ver a The Weeknd en La Florida? Estos son los cortes de tránsito para el 15 y 16 de octubre

13 oct. 2023 - 18:54 hrs.

Ya estamos en la última parte del 2023 y aún hay ciertos conciertos agendados en nuestro país. Uno de ellos, es el del famoso cantante canadiense, The Weeknd.

El destacado artista, con éxitos como "Save your Tears" y "Call out my Name", entre muchos otros, dará dos shows durante los próximos días.

Ir a la siguiente nota

El primero es el domingo 15 de octubre y el segundo será tan solo un día después, el lunes 16. En esta oportunidad, ambos están pactados en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

Apertura de puertas para el concierto de The Weeknd

La productora DG Medios informó que la apertura de puertas del recinto floridano es a las 16:00 horas. Por otra parte, los artistas que van a telonear al cantante son Aerobica y Mike Dean y Kaytranada.

Asimismo, se espera que el show final inicie a las 21:00 horas, así que se recomienda llegar con anticipación para asegurar una buena ubicación en el recinto.

The Weeknd en un concierto en 2018 / Shutterstock

Los cortes de tránsito para el concierto de The Weeknd

La misma productora indicó que sí habrá cortes de tránsito durante las dos jornadas a raíz del espectáculo en el estadio.

Las calles que estarán cerradas son:

Uruguay

Ecuador

Venezuela

Panamá

Costa Rica

Mientras tanto, la calle Enrique Olivares estará habilitada para el paso peatonal (solo asistentes al evento) y en ella también estarán los principales controles de ticket.

Si tienes dudas sobre cómo llegar al estadio, puedes bajarte en el Metro Rojas Magallanes y caminar. Si no te acomoda esta opción, puedes tomar el bus E10 en la estación Vicente Valdés y te dejará a pasos del lugar.

Otras opciones de buses son los recorridos de la E07 y 323, que salen desde la intermodal Bellavista de la Florida. Una vez que estés a bordo, debes bajarte en la calle Rojas Magallanes con Colombia o México y después caminar unos pocos minutos hacia el estadio.

Todo sobre Panoramas