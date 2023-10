"No hay humo que no sea tóxico": Experto advierte consecuencias tras gigantesco incendio en empresa de gas en Maipú

13 oct. 2023 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

A propósito del gigantesco incendio que afectó a una empresa distribuidora de gas, ubicada en la comuna de Maipú, el experto en emergencias, Michel de L'Herbe, hizo un especial llamado de precaución para quienes transitan o viven en los alrededores de la zona afectada.

La situación es alarmante también para los equipos de Bomberos, que tuvieron que combatir contra las llamas en medio de eventuales filtraciones de gas.

¿Qué dijo el experto sobre la emergencia en Maipú?

En diálogo con Meganoticias Alerta, el especialista dijo que "la acción más relevante en este momento es fijar un perímetro de seguridad, lo que incluye a civiles y bomberos. Para hacer uno bueno, es clave la información que pueda entregar la empresa", que corresponde a Gasco.

"Es importante saber qué tipo de gas hay, en qué recipientes están, cuáles son las zonas afectadas; de modo que se pueda determinar cuál es la carga de combustible para fijar ese perímetro", agregó.

El objetivo de este perímetro es evacuar desde trabajadores de la compañía afectada, hasta vecinos de la zona: "Esta es una emergencia que todavía no está acotada a un espacio en particular. El hecho que haya explosiones genera dos cosas: el sonido y la eventual caída de proyectiles que vaya más allá de donde se encuentra circunscrito el fuego".

Tal es el peligro de la situación, que funcionarios de emergencia operaron en medio de explosiones en las independencias maipucinas de Gasco.

Al respecto, De L'Herbe comentó que "hay cilindros (de gas) que están bastante cerca. No sabemos si están cargados, pero si lo estuvieran, me parece que hay una operación que es muy riesgosa".

Otra preocupación a considerar: la contaminación del aire

Además del peligro al que estuvieron sometidos los equipos, el experto detalló otra preocupación que puede afectar principalmente a los transeúntes y vecinos del sector: la contaminación del aire.

"Muchas veces minimizamos la toxicidad del humo, pero el humo es una mezcla de gases y material particulado que, dependiendo de lo que se queme, es más o menos tóxico, pero no hay humo que no sea tóxico", advirtió.

Recalcó que "hay gases altamente tóxicos que no se ven, no se siente su olor; por lo tanto, nuestros sentidos no pueden alertarnos. Se debe prestar especial atención a adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos, bebés y niños, personas con enfermedades respiratorias, entre otros".

Por último, Michel de L'Herbe hizo una importante apreciación: "Las mascarillas (la KN95, la N95 y la quirúrgica) sirven para, eventualmente, el material particulado, pero no filtran gases tóxicos. Que la gente tome distancia" del lugar de la emergencia.

Cabe precisar que, después del trabajo de 24 compañías de Bomberos, se informó que se pudo controlar el fuego.