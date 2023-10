Video muestra violento asalto a mujer al llegar a su trabajo: Delincuente disparó dos veces

11 oct. 2023 - 08:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer sufrió un violento robo frustrado cuando llegaba a su lugar de trabajo en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana, luego que fuera abordada por un hombre, quien la amenazó con un arma de fuego y le disparo en dos oportunidades.

El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad del sector, en el que se ve la agresión del delincuente, quien forcejeó con la víctima para sustraerle sus objetos de valor.

Delincuente habría usado arma de fogueo

El hecho ocurrió en la entrada del domicilio donde la víctima realiza labores de cuidados a adultos mayores.

Cuando la mujer se disponía a ingresar al inmueble, un delincuente, quien se había bajado desde un vehículo, se le acercó de pronto, intimidándola con un arma.

En las imágenes viralizadas se ve un leve forcejeo de la persona afectada con la intención de que no le sustrajeran sus pertenencias.

Tras ello, el hombre percutó dos disparos en su contra, y luego ella se escondió en la casa en donde trabaja.

El delincuente no habría logrado robarle a la mujer, quien afortunadamente no reusultó herida, por lo que se presume, sumado al hecho de que no se encontró evidencia balística en el sector, de que se trató de un arma de fogueo.

Vecinos se vieron afectados por los disparos

"Fue súper fuerte lo que pasó con la vecina. Ella venía llegando a la casa, y la venían siguiendo en el auto, por lo que me di cuenta", relató un residente.

"Yo escucho un balazo, salimos con mi esposo. Y la niña prendió la alarma, una alarma fuertísima", declaró otra habitante del sector.

Mientras tanto, otra persona manifestó que "uno llega confiado de que no le va a pasar nada, pero que venga un gallo a disparar de frente... chuta".