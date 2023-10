Video muestra nuevo autolanzazo: Le arrebataron el celular de las manos a una mujer desde un auto en movimiento

05 oct. 2023 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Imágenes de cámara de seguridad captaron un nuevo autolanzazo, en el que desde un vehículo en movimiento robaron el teléfono celular de una mujer que se encontraba parada en la vía pública.

El registro se suma a otros videos que se han conocido en el último tiempo, donde se observa a sujetos sustraer medios de transportes, como un scooter o una bicicletas, mientras se movilizan en automóviles.

El video

En esta ocasión, las imágenes fueron captadas en la calle Punta Dama con Valle Central, en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El video muestra a una mujer parada en la vía pública, mientras transita un vehículo, el que bajó la velocidad al momento de pasar por el lado de la víctima.

Fue en ese contexto que el copiloto sacó la mitad de su cuerpo por la ventana y le arrebató de las manos el teléfono celular a la mujer.

Cabe señalar que por ahora no hay información de personas detenidas por este hecho.

Llamado al autocuidado

"Esto demuestra cuán creativo fueron los delincuentes y la importancia de que todos, policías, municipios y también ciudadanos, reaccionemos con más autocuidado, con más presencia en la calle, y lo más importante, deteniendo a estar verdaderas bandas que siguen atemorizando a la población", indicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Por su parte, Aldo Vidal, asesor del Comité técnico Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores (Aseva), señaló que "es sabido que en zonas muy pobladas, en lugares donde hay mucho tránsito vehicular, donde hay movimiento de peatones, el delincuente actúa con mayor oportunidad".

En ese sentido, hizo un llamado "a no usar el teléfono en estos lugares, no portar el teléfono en la mano, no mostrarlo cuando me estoy desplazando por estas zonas que ofrecen una mayor oportunidad para los delincuentes".