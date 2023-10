Impreso conmemorativo de Margot Duhalde: ¿Cuándo se lanzará?

03 oct. 2023 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Casa de Moneda de Chile anunció, en mayo pasado, que la piloto Margot Duhalde (fallecida en 2018) será el rostro del impreso conmemorativo denominado "Mujeres valiosas", por los 280 años de existencia de la institución.

La elección de la figura que aparecerá en este impreso se llevó a cabo mediante elección popular.

Margot, la primera mujer en pilotar aviones de guerra y voluntaria en la Segunda Guerra Mundial, lideró las votaciones con el 47% de los escrutinios y fue seguida por Violeta Parra (30,2%) y Eloísa Díaz (22,8%).

Margot Duhalde

¿Cuándo se lanza el impreso conmemorativo?

Según informaron desde Casa de Moneda a Meganoticias.cl, el impreso conmemorativo de Margot Duhalde se lanzará el martes 24 de octubre.

En total habrá 100 mil unidades de esta edición limitada, las que se distribuirán de manera gratuita gracias a un convenio suscrito por la Casa de Moneda y Correos de Chile.

Los detalles del mecanismo de inscripción y entrega, serán dados a conocer pronto por la Casa de Moneda.

¿Por qué no es un billete?

El impreso de Margot Duhalde tiene un carácter coleccionable y no es un billete, debido a que no tiene valor nominal. Es decir, con dicho documento no se pueden comprar bienes ni servicios.

"El Impreso Conmemorativo es un documento que tiene como finalidad honrar la trayectoria de una destacada mujer chilena, que será elaborado con la calidad y las características propias de los productos que fabrica Casa de Moneda", indicaron en el sitio web de la entidad.

