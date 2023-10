Fundador de Felices y Forrados vuelve a registrar la marca en el país

02 oct. 2023 - 22:36 hrs.

¿Qué pasó?

El fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, volvió a registrar la marca, pero negó que esta acción signifique el regreso de la plataforma que se dedicaba a la asesoría financiera ligada a la rentabilidad de los multifondos de pensiones y afirmó que solo busca proteger la marca.



El 29 de septiembre en el Diario Oficial se publicó la solicitud de renovación de la marca “Felices y Forrados” (FyF) en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

Esta situación ocurre meses después que el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes multara a Lorenzini por 500 UTM, tras una denuncia del Sernac debido a una serie de infracciones que afectaron a quienes pagaron por los servicios y asesorías de la firma.



Según consignó La Tercera, Lorenzini señaló que “cumplí la ley anti FyF, cerré mi empresa, despedí trabajadores, dejé de brindar el servicio a 200.000 chilenos y he vivido 3 años de calvario con un montaje del Sernac, que uso una publicidad cortada para armar un caso falso”.

“Terminaré esperando 4 años para que Dios permita que en Corte de Apelaciones vean objetivamente las pruebas que demuestran el montaje del Sernac. La verdad es que con ese nuevo fallo, lo único que espero es que se haga justicia y así poder vivir en paz”, manifestó.



Asimismo, explicó que “nuestros abogados sí presentaron todos los antecedentes que demuestran que el Sernac ha realizado un montaje. Si el fallo es en derecho, las probabilidades de triunfo sería 100%, porque hay pruebas contundentes como la publicidad completa, no el recorte burdo del Sernac”.

De esta forma, aseguró que “al final, esa fue una persecución del gobierno de Piñera a través de Lucas del Villar (ex director del Sernac) y Salvador Palma (economista que cuestionó a la plataforma). De hecho, invito al actual director del Sernac a que escuche a sus equipos técnicos que advirtieron del montaje y dejen en paz a una empresa sin giro por temas políticos de otro gobierno, porque al final un fallo político le quitaría el piso para darle más facultades al Sernac y FyF se podría transformar en el ejemplo del abuso del Estado, cuando usa sus facultades para perseguir a una empresa sin giro”.



En cuanto a la sentencia, Lorenzini afirmó que fue “muy contradictoria y no revisó las claras pruebas que demostraban que nuestra publicidad siempre mostró la rentabilidad de todas las AFP”.



“La verdad que uno puede tolerar muchas cosas, pero cuando la justicia no es ecuánime y lamentablemente es influenciada por intereses políticos, desanima a cualquiera. La verdad es que no tengo energía para emprender en Chile hasta que, al menos, se haga justicia en segunda instancia. Hoy FyF con suerte tiene recurso para pagar a los abogados, aguantar una empresa por tres años para esperar un fallo ha sido un desangre financiero”, agregó.



Respecto al funcionamiento de Felices y Forrados, subrayó que “podría haber sido más ponderado, pero era el único camino para sobrevivir. A nosotros nos trataron de bajar en 1 mes y gracias a la estrategia agresiva comunicacionalmente logramos brindar educación financiera a 200.000 chilenos durante una década”.

