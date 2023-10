"Estábamos durmiendo y sentimos un ruido": Dramático relato de familia atacada con bombas molotov en su casa

02 oct. 2023 - 21:33 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación generó en vecinos de la comuna de Maipú el inexplicable ataque por parte de desconocidos a una vivienda durante la madrugada de este lunes, a las cuales les lanzaron bombas molotov para luego darse a la fuga.

"Estábamos durmiendo y sentimos un ruido"

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Del Rey. Hasta allí llegó primero una pareja y luego otra, esta última a bordo de bicicletas. En la oscuridad de la noche buscaron concretar su plan.

Ir a la siguiente nota

Una vez en la esquina, el grupo se separó. Dos de ellos fueron a revisar el entorno para evitar la llegada de vecinos y Carabineros, mientras que los otros abrieron una mochila de donde sacaron botellas con bencina, para posteriormente encenderlas.

"Nosotros estábamos durmiendo, eran las 03:20 de la mañana, y sentimos un ruido en el techo, como que cae una piedra y luego se siente rodar", relató a Meganoticias Paulo Olivares, víctima del ataque.

"Salgo, veo que hay luz, y digo 'cómo va a haber una persona con linterna, no creo', y prendí la linterna del teléfono y veo que sale una llama. Ahí me di la vuelta, me fui al patio, di el agua de la manguera y apagué lo que más pude", agregó.

"Esto superó toda expectativa"

Luego del ataque, los agresores se separaron y escaparon por las calles de la Villa El Rey. A esa altura, Paulo y su familia intentaban apagar el fuego mientras avisaban al resto de los vecinos, quienes rápidamente dieron aviso a Carabineros.

Una de las residentes del sector afirmó que "los vecinos salimos a ayudar, hicimos sonar las alarmas, llegó Paz Ciudadana, los Bomberos y Carabineros".

El incendio dejó daños en parte del techo de esta familia, la que asegura no haber sufrido amenazas en días anteriores y solo habría participado en las discusiones de seguridad en el sector.

"Esto yo creo que superó toda expectativa, jamás nos habíamos puesto en el lugar de que nos tiraran algo a la casa y tampoco he recibido amenazas de algún estilo, entonces no sé a qué a que atribuirlo, en realidad".

Descartan otros ataques similares

La casa afectada se encuentra a un costado de un jardín infantil y en medio de un barrio en donde la mayoría de sus habitantes son adultos mayores.

"Es imperdonable, porque eso es hacer daño, nada más que hacer daño", señala una vecina del lugar, mientras que otra manifiesta "no podemos andar tranquilos, ahora, a las nueve de la noche, una no puede salir a ningún lado".

Por su parte, Carabineros descartó que hayan ocurrido otros ataques similares en el sector. "En el corto y mediano plazo no se mantiene registro de domicilios afectados por uso de bombas molotov", indicó el teniente Félix Carrasco.

Actualmente, la policía uniformada se encuentra realizando distintas diligencias para establecer quienes son los responsables del ataque.