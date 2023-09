Presidente Boric habló a adherentes que marcharon en su favor: "Lo importante son las ideas que defendemos"

30 sept. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la República, Gabriel Boric, habló frente a La Moneda, en una marcha que citaron sus partidarios para reiterarle el apoyo a su gestión.

El Mandatario dejó por unos minutos el palacio presidencial y le entregó varios mensajes a sus adherentes.

¿Qué dijo Boric?

“Es difícil expresar lo que como persona y como presidente uno siente en momentos con este, pero me gustaría compartir una reflexión que le he dado la vuelta en los últimos días. En esta convocatoria no tenemos nada que ver. Acá no hay un peso público y me parece importante señalarlo”, dijo para comenzar.

Acto seguido añadió que “hay algo en Chile, en el carácter social de la política, en medios tradicionales, etcétera, de juntarse con mucha gente, pero poco con el pueblo... Estoy profundamente orgulloso de haber marchado con organización de DDHH, de hablar con pobladores y marchar con ellos y de compartir con gente que no opina igual a nosotros”.

No se quedó ahí y expuso que “esta actividad hermosa no se trata de mí, no puede ser de una persona... Lo importante son las ideas que defendemos. Lo importante es no perder el horizonte de lo que queremos cambiar de nuestra sociedad”.

Ante la aclaración de sus partidarios, cerró diciendo que “nosotros la salud la vemos con derechos y otro como negocio. Falta mucho por avanzar, pero estamos orgullosos de reducir la jornada laboral a 40 horas, de subir el sueldo mínimo a $500.000 y de que la salud pública sea totalmente gratuita”.

Cabe recordar que esta jornada también se vivió otra marcha, esta vez organizada por el Team Patriota, la que se movilizó en rechazo al Mandatario. Jamás ambas manifestaciones se cruzaron en la capital.

