Alcaldesa de Peñalolén sobre enmienda para no pagar contribuciones por primera vivienda: "Es una catástrofe"

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, estuvo la mañana de este domingo 3 de septiembre en Meganoticias Alerta.

Allí, habló sobre la enmienda aprobada para el proyecto de Nueva Carta Magna sobre la exención de pago de contribuciones de la primera vivienda o principal.

Cabe mencionar que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) -organización que preside Leitao- ha expresado su total desacuerdo con esta medida.

¿Qué dijo?

"El impuesto territorial es un tema regulado por ley, no por la Constitución, entonces me llama la atención que en el proceso constitucional no se esté discutiendo el tema de la inequidad territorial y en general el marco de financiamiento de los municipios", partió diciendo.

"Me llama la atención que no se haya estado debatiendo sobre una norma que establezca un sistema equitativo para todo nuestro país en relación con que no exista una diferencia en términos de ingreso percápita, independiente de donde esté físicamente", añadió la edil.

"Finalmente, se termina discutiendo una norma, que lo han dicho todos los expertos, que es completamente regresiva y que no va al fondo del asunto", sentenció.

Luego, agregó que "en la práctica, lo que se está proponiendo es eximir a personas del pago de sus contribuciones, pero tampoco se plantea cómo se va a suplir ese ingreso que hoy es un impuesto y que además financia en gran parte a todos los municipios del país".

"El impuesto territorial representa el 58% de los ingresos del Fondo Común Municipal. Además, hay una gran cantidad de municipios que tienen un mayor grado de dependencia de este fondo", argumentó la alcaldesa.

"Eliminar este impuesto a la primera vivienda, que no es el 100% de lo que contribuye, pero claramente es un porcentaje importante, sin poner cómo se va a suplir o quién va a pagar esa diferencia que se va a producir en el Fondo Común Municipal, es una catástrofe", aseveró.

Por último, insistió en que "esto podría significar que todo el mundo municipal, por este tema en particular, esté en una posición de rechazo al texto porque ninguno de nosotros va a querer que se produzca esta catástrofe en nuestros municipios".

