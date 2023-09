Michelle Bachelet en Elegidos: "Cuando yo era Presidenta, el Presidente Boric no me quería mucho"

01 sept. 2023 - 00:15 hrs.

La expresidenta Michelle Bachelet fue la protagonista del cuarto capítulo del programa documental "Elegidos, 50 años en primera persona", el cual se emitió este jueves 31 de agosto por las pantallas de Mega y todas sus plataformas.

En entrevista con Francisco Melo en el ex Congreso Nacional y a través de un documental que repasó su vida política, la exmandataria recordó que el dirigente estudiantil, luego parlamentario y actual Presidente de la República, Gabriel Boric: "Cuando yo era Presidenta no me quería mucho", dijo.

¿Qué dijo Michelle Bachelet?

Francisco Melo le consultó a la exmandataria por los movimientos estudiantes y sociales que protestaron en su Gobierno, donde uno de sus máximos dirigentes, Gabriel Boric, ahora lidera el país.

"Cuando yo era Presidenta, el Presidente Boric no me quería mucho... Hacía críticas y lo invité a varios viajes. Sus críticas a los partidos políticos yo las compartía... Voté por este Presidente y quiero que le vaya bien", respondió la doctora.

