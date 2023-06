Apoderada golpeó a profesora y directora en escuela de San Felipe: La habían citado porque su hijo era agresivo

27 jun. 2023 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

La directora y una profesora de la Escuela José Manso de Velasco de la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso, fueron agredidas físicamente por la apoderada de un alumno de séptimo básico.

La apoderada en cuestión fue citada al colegio debido a que su hijo tenía conductas agresivas con un compañero y con su profesora.

La mañana del viernes, cuando la apoderada llegó hasta el recinto de educación, agredió a la directora y a la docente encargada de convivencia, causando lesiones leves a ambas profesionales.

"El estudiante estaba bastante descompensado, agredió verbalmente a la profesora de su nivel y desde ahí se produce una situación bastante compleja. Llega la apoderada, bastante agresiva y agrede físicamente a las dos funcionarias", explicó la directora de la Dirección de Educación Municipal (DAEM) de la comuna, Natalia Leiva.

Debido a los hechos se ingresó una denuncia ante Carabineros y las afectadas concurrieron al Hospital San Camilo de la comuna para constatar lesiones.

Municipio se querellará contra la agresora

La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo Taucher, anunció que el municipio presentará una querella contra la agresora y se hará parte de todas las instancias legales que corresponda "para que no se repitan situaciones similares".

La jefa comunal también expresó que el hecho "es preocupante y como municipio no vamos a aceptar jamás ningún tipo de agresión hacia nadie, y consideramos que esto que está viviendo la directora y otra funcionaria que fueron agredidas no puede quedar impune. Para nosotros es importante el respeto mutuo, lo que no podemos perder bajo ningún punto de vista".

La directora del DAEM anunció que la situación amerita la activación de los protocolos de la Ley Aula Segura, lo que se podría traducir en la expulsión del alumno.

Asimismo, aseguró que "estamos viendo todas las opciones para que —las docentes— reciban el apoyo sicológico que requieren en este momento".

