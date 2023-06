Cadem: 71% de encuestados desaprueba la forma como el Gobierno está gestionando la salud por virus respiratorios

18 jun. 2023 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 18 de junio, la que abordó, entre sus puntos, la forma cómo el Gobierno está gestionando la crisis de salud por los virus respiratorios.

Crisis de salud

Gestión del Gobierno ante crisis de virus respiratorios

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma cómo el Gobierno está gestionando la crisis de salud por virus respiratorios?", 71% de los encuestados "desaprueba" la gestión; 27% la "aprueba"; 1% "no aprueba, ni desaprueba"; y 1% "no sabe / no responde".

Acciones del Ministerio de Salud

Ante la interrogante: "¿Cree que el Ministerio de Salud se preparó adecuadamente para hacer frente a una crisis de virus respiratorios?", 86% respondió que "no"; 13% que "sí"; y 1% "no sabe / no responde".

En la misma línea, al ser consultados sobre si: "¿Usted cree que la comunicación por parte de las autoridades de salud sobre la crisis de virus respiratorios ha sido clara y efectiva?", 73% considera que "no"; 26% que "sí"; y 1% "no sabe / no responde".

Además, frente a la pregunta: "¿Cuánta confianza tiene en las medidas tomadas por las autoridades de salud para controlar la crisis de virus respiratorios?", 57% manifestó que tiene "poco o nada" de confianza; 27% que tiene "algo" de confianza; y 16% que posee "mucha o bastante" confianza.

Temor al contagio de virus respiratorios

Ante la consulta: "¿Cuánto miedo o temor tiene de que Ud. o alguien de su familia sea contagiado por algún virus respiratorio...?", 62% afirmó tener "mucho o bastante" miedo; 35% tener "poco o nada"; y 3% tener "algo" de miedo.

Mientras tanto, ante la misma pregunta anteriormente expuesta, pero solo considerando los resultados de aquellos encuestados con hijos/as en edad escolar, 75% afirmó tener "mucho o bastante" miedo; 23% tener "poco o nada"; y 2% tener "algo" de miedo.

Obligatoriedad de mascarillas

Ante la interrogante: "Con relación al brote de virus respiratorios, ¿Usted cree que el uso de mascarilla debería ser obligatorio…?", 70% respondió que debería ser obligatorio "para todos los niños mayores de 5 años"; 14% que "solo para los niños de básica"; 13% que "no debería ser obligatorio"; y 3% "no sabe / no responde".

Mientras tanto, ante la misma pregunta anteriormente expuesta, pero solo considerando los resultados de aquellos encuestados con hijos/as en edad escolar, 70% indicó que debería ser obligatorio "para todos los niños mayores de 5 años"; 9% que "solo para los niños de básica"; 18% que "no debería ser obligatorio"; y 3% "no sabe / no responde".

Gabinete

Evaluación ministra de Salud

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en cómo Ximena Aguilera está desarrollando su labor?", un 50% de los encuestados manifestó que la "desaprueba" y un 47% que la aprueba.

Lo anterior, marca una disminución de 16 puntos porcentuales a la gestión de la ministra Aguilera entre los meses de mayo y junio.

Evaluación ministro de Educación

Ante la pregunta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en cómo Marco Antonio Ávila está desarrollando su labor?", un 59% de los encuestados manifestó que la "desaprueba" y un 39% que la aprueba.

Lo anterior, marca una disminución de 17 puntos porcentuales a la gestión del ministro Ávila entre los meses de mayo y junio.

Aprobación Presidencial

Finalmente, frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 30% de los encuestados manifestó que aprueba la gestión del Mandatario y un 65% que la desaprueba. Además, 3% "ni aprueba ni desaprueba" y 2% "no sabe / no responde".

Variación respecto a la encuesta pasada

Lo anterior muestra un descenso de un 3% en la aprobación a la gestión del Presidente Boric, mientras que la desaprobación a la gestión del Mandatario aumentó 3%, respecto a la misma consulta realizada el pasado 11 de junio.

La encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 708 casos efectivos de un total de 7.095 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 10%.

