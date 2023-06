Detienen a dos sujetos por robo de vehículo en Las Condes: Ladrones tenían más autos en parcela de Pirque

17 jun. 2023 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a dos personas y recuperó un vehículo robado la noche de ayer, viernes 16 de junio, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

La detención se llevó a cabo en un sector de Pirque, donde también había otros vehículos y partes de autos. Al momento se han identificado dos automóviles con encargo vigente y dos motores en la misma condición.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Cordillera, relató que el vehículo "había sido sustraído la noche de ayer en la comuna de Las Condes" y fue localizado gracias "a la señal GPS del auto en la comuna de Pirque".

"Carabineros de la 65 Comisaría llega hasta el lugar que estaba indicando el GPS y se encuentran con una parcela donde estaba el vehículo junto a otros ocho más. También había otras piezas desmanteladas que daban a entender la existencia de un taller clandestino", agregó.

El carabinero explicó que "hasta el momento se han recuperado dos vehículos que mantenían encargo por el delito de robo con intimidación, motores también con encargo y se está periciando los otros ocho autos para acreditar el motivo por el que estaban en el lugar y ubicar a sus propietarios".

En cuanto a los detenidos, Pavez dijo que son "un adulto y un adolescente de 17 años por el delito de receptación. Carabineros no tan solo detuvo a estas personas, sino también logró desbaratar este taller donde se comercializaban las partes de los vehículos".

Además, puntualizó que "los sujetos no mantienen antecedentes. No obstante, (...) no descartamos que se puedan producir nuevas detenciones".

"Los imputados pasaron a control de detención hoy (sábado 17 de junio) y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público", cerró.