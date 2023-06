"La Pachamama se encargará de ellos": La conversación clave en la desaparición y posterior muerte de "Cangri" en 2019

16 jun. 2023 - 14:10 hrs.

La desaparición y posterior muerte de Sebastián Leiva, también conocido como "Cangri", sigue siendo una interrogante para muchas personas. La tragedia se produjo en febrero de 2019, provocando profundo pesar entre sus seres queridos.

Leiva se había hecho conocido en un programa de televisión, el cual, en parte, mostraba detalles de su vida y la de un amigo suyo, quien se hacía llamar "Dash".

Ir a la siguiente nota

En su paso por el espacio, el joven logró cautivar a los televidentes por su carisma y buen sentido del humor, generando así que una gran cantidad de fanáticas comenzara a seguirlo en sus redes.

La desaparición y muerte del "Cangri"

Sin embargo, todo cambió para Leiva en febrero de 2019, luego de que se reportara su desaparición. En este contexto, y en medio de las labores de búsqueda, el joven fue hallado días después, sin vida, en un sector de la frontera de Bolivia, en extrañas circunstancias.

En ese momento también se encontraron los restos de una persona que lo acompañaba, llamado Germán Gundián.

El hallazgo sin vida de "Cangri" causó conmoción en su círculo cercano y entre los cibernautas, luego de que su búsqueda fuera replicada en las redes sociales.

Incluso, en ese momento se reveló que el joven estaba esperando el nacimiento de su segunda hija, junto a su novia de ese entonces.

La conversación clave sobre su desaparición

Un programa de TVN reveló esta semana una conversación clave por WhatsApp en torno a la desaparición de Leiva. Esta involucra a uno de sus amigos con uno de los cercanos a Gundián, quien habría estado involucrado en la tragedia.

"Hermano, queremos saber dónde los dejaste, h... No estamos ni ahí con la nave. No nos interesa recuperar la camioneta. Al Germán yo lo conozco, sé que es mala clase y le debe plata a todo el mundo", señaló el amigo del "Cangri".

Al mismo tiempo, indicó que "nosotros no somos así. Danos la información. Germán andaba con un primo mío y queremos saber dónde lo dejaste para ir a rescatarlo. No estamos 'ni ahí' con la camioneta".

Sebastián Leiva, también conocido como "Cangri"

"No soy asesino, deben estar botados"

La respuesta del otro sujeto no se hizo esperar y le aseguró que había dejado a Leiva y Gundián "por el camino Los Chutos".

"No soy asesino, deben estar botados. En el cerro los bajé. No estoy ni ahí con ese perro de Germán porque me debía dinero", manifestó.

El amigo de Leiva respondió que "estamos preocupados por el primo con el que andaba, el Sebastián".

Ante esto, el individuo afirmó que "Germán me debía dinero, justo cuando mi mamá estaba enferma... Espero que aparezcan. Botaré este número, adiós".

De acuerdo a lo anterior, el amigo de Leiva le dijo que no quería problemas, a lo que el sujeto agregó que "nadie quiere problemas, pero ellos andan choreando y saben cómo es este mundo. La Pachamama se encargará de ellos".

Todo sobre Noticias Chile