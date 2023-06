Pagaron hasta $20 millones: Más de 30 familias acusan a un ingeniero de quedarse con sus ahorros para la vivienda

12 jun. 2023 - 22:31 hrs.

Ofrecían gestionar subsidios en el Serviu, créditos hipotecarios y asesoría inmobiliaria, pero las más de 30 familias de Concepción que recurrieron a Easy Home aún no tienen casa y han perdido ahorros de toda la vida.

Hasta ahora el supuesto engaño que denuncian superaría los 120 millones de pesos, según un reportaje de Mega Investiga.

¿Quién es el acusado?

Se trata del ingeniero comercial Matías Aguilar Araya, responsable de la empresa de asesoría inmobiliaria Easy Home, quien es apuntado por al menos 36 víctimas.

"Es que la pintó tan bonito. Uno no desconfiaba de él. Tenía ‘bla bla’ para todo para todo, para todo”, relata una de las víctimas.

“No es un delincuente común. Es un delincuente especializado. Hay un delito de estafa que fue cometido por el querellado y debería ser sancionado”, sostiene un abogado de las víctimas.

"Siempre había un pero"

Una de las principales afectadas es Marina Durán. Recomendada por un familiar en el año 2018, recurrió a la empresa de asesoría inmobiliaria.

Su idea era comprar una casa de 30 millones de pesos.

El ingeniero comercial supuestamente la postularía a un subsidio leasing del Serviu. La diferencia la pagaría con un crédito hipotecario. Ese era el trato.

Marina confió ciegamente en las gestiones y trámites que realizaría Aguilar.

Para empezar el papeleo, la mujer tuvo que pagar un millón y medio de pesos, pero esa cifra fue creciendo hasta los 8 millones, con la excusa de diversos trámites, como gastos operacionales, tasaciones y notarías.

La promesa era que todo se lo devolverían cuando el Serviu emitiera un supuesto vale vista por casi la mitad del valor de la casa.

Sin embargo, el vendedor de la vivienda puso en alerta a Marina.

"La primera tasación no fue; la segunda tasación tampoco y después empezó que faltaba un papel, no es que falta esto. Siempre había un pero”, relata la víctima.

Pero este drama no terminó ahí. Con la excusa de la compra de otra casa, Aguilar logró convencer a Marina de entregar más dinero. Sin embargo, la supuesta vivienda nunca existió.

“Yo casi no comía, no dormía y aparte que se llevó todos mis ahorros", dice Marina, quien revela que perdió cerca de 20 millones.

Estafado con 18 millones

Otra de las víctimas es César Ruiz. Trabajó duro durante 10 años para juntar dinero y poder comprar su casa. El año 2018 tomó contacto con la empresa Easy Home para cumplir el sueño de su vida. La oferta era tentadora.

Cesar cuenta que la empresa inmobiliaria le prometió que una vez que se aprobara el subsidio Serviu y el crédito hipotecario, firmaría un contrato de arriendo y cuando terminara de pagar el crédito, la casa ya sería suya.

El joven técnico eléctrico recuerda que depositó más de 18 millones de pesos durante dos años en la cuenta corriente de Matías Aguilar Araya. Le dijo que gran parte del dinero se lo reintegraría el Serviu con un vale vista de 12 millones. Eso mantenía la esperanza.

Hasta que en abril del año 2019 llegó el día que había que firmar la escritura: “Lo llamé. Estaba afuera de la notaría, lo llamaba, llamaba y no me contestaba. Entré a la notaría para preguntar si había algo a mi nombre y me dijeron que no”, cuenta Ruiz.

Ese día, buscó información de Easy Home en Internet y se sorprendió con la publicación de denuncias en contra de la inmobiliaria. De inmediato llamó al dueño de la empresa para que le devolviera los 18 millones de pesos.

Y esto fue lo que le contestó: "Yo creo que en tú caso, por la cantidad de plata, lo que menos te conviene es que a mí me quede alguna cagada. Y la gente que más pesada ha sido, que ha subido fotos y que ha puesto cosas que no son, las voy a dejar pal último”, se escucha en un audio.

Con el tono de la conversación, César se fue convenciendo que había sido víctima de un gran engaño.

Más de 30 querellas

En marzo de este año otra empresa de gestión inmobiliaria alertó al Serviu del Biobío sobre los presuntos engaños del ingeniero Matías Aguilar. Otras cuatro víctimas también tomaron contacto con el organismo por la misma razón.

Matías Aguilar Araya se comprometió a dar una entrevista a Meganoticias, pero luego se arrepintió. Sin embargo, cuenta que ha realizado 407 operaciones exitosas, aunque reconoce que le debe dinero a algunos de sus clientes.

Hasta ahora, son 36 las víctimas que han presentado denuncias ante la fiscalía de Concepción.

