La historia del chileno que llegó a la India hace dos años y triunfa con su empresa de servicios logísticos

¿Qué pasó?

Guillermo Leiva es un chileno de 38 años que se instaló exitosamente en el estado de Chennai en la India en 2021 con su empresa de servicios logísticos "Transpacific Service" y que prontamente abrirá oficinas en Bombay para ayudar a la importación y exportación de compañías nacionales.

Leiva contó su experiencia en la clase magistral sobre "cómo hacer negocios en India" de la Enexpro Alimentos 2023 de ProChile, instancia que tuvo foco en agroalimentos y en las exportaciones en el mercado de ese país asiático.

"India tiene un gran potencial"

El emprendedor contó a Lun que "el cambio es total, no solo en el clima, pero vale la pena porque India tiene un gran potencial de crecimiento y ya se está viendo".

Luego, relató que "mi relación con India nació en 2018, cuando trabajaba para una empresa que le prestaba servicio a una gran compañía naviera y tenía contactos en temas logísticos para empezar mi negocio, junto a mi socio, en forma independiente".

"Soy soltero y sin hijos, así que en ese aspecto familiar no fue tan difícil adaptarse, pero la alimentación, el clima y la cultura es muy diferente a la nuestra y es a lo que hay que acostumbrarse para estar gestionando el negocio", agregó.

Además, puntualizó sobre los cambios en la cultura a los que tuvo que adaptarse que "en los supermercados tradicionales no venden carne, la que compro lo hago en tiendas gourmet. Acá no he visto que hagan asados, que se echan de menos".

Los desafíos

Sobre las cosas a las que a Guillermo Leiva más le ha costado acostumbrarse están, por ejemplo, que cada estado de India tiene distintos (y varios) feriados.

"Lo otro es que para los casamientos y los funerales los familiares directos del que se casa o fallece piden días libres y se tiene que respetar. Además, un matrimonio dura tres días", dijo.

Por último, aseveró que "otro de los desafíos es reducir los tiempos de tránsito de la mercadería de Chile a India, que demora entre 60 a 70 días, porque no hay envíos directos, pasan por Corea del Sur primero".

"Si se puede reducir ese tiempo sería muy bueno, que me imagino que se podría materializar si alguna vez se firma un acuerdo comercial con India", cerró.

