La "estafa piramidal del like": Pagaban millonarias sumas por ver videos en Internet, pero todo era un engaño

06 jun. 2023 - 22:40 hrs.

Un reportaje de Meganoticias dio a conocer un nuevo tipo de estafa piramidal en Chile. La empresa responsable se hace llamar Mindshare World, nombre usurpado a una de las agencias de medios más grandes del mundo con sede en Reino Unido.

Para atraer a las víctimas, los cerebros de la organización realizaban ostentosos eventos: Comida, premios, trabajo en equipo, era la supuesta realidad de una empresa con cientos de funcionarios y que, supuestamente, realizaba también actividades benéficas de norte a sur del país.

"Es una estafa bien hecha porque incluso, para darle confianza a las personas ellos hacían eventos de caridad. Yo participé en varios, me mandaron la plata para comprar poleras, mercaderías”, comenta Gustavo, uno de los afectados.

Los videos de estas actividades fueron difundidos en redes sociales, en especial en jardines infantiles y centros del adulto mayor. Gustavo trabajó ahí durante meses, hasta hace unos días, cuando el exitoso negocio dio un vuelco repentino. "Los pagos venían atrasados, 50, 40 días y me contacta una persona por WhatsApp y me dice esto es una estafa”, relata.

El modus operandi

¿Cómo funcionaba la estafa de Mindshare? Cada persona partía ganando un monto bajo de dinero por un número determinado de tareas que se realizaban navegando en sitios de Internet. Si se quería acceder a ganar mucho más, se debía pagar una membresía: 38 mil pesos el primer nivel, 98 mil el segundo, incluso casi 9 millones de pesos en el nivel número 8.

Cientos de personas en todo Chile confiaron en esta promesa creyendo que invirtiendo esos montos aseguraban más trabajo, más ganancias y una rentabilidad utópica.

María Angelica Navarrete, otra de las afectadas, relata: "Yo invertí 1 millón 780 mil; mi marido 780 mil y, además, le compramos una membresía a mi hija". En total casi 3 millones de pesos invertidos, por ahora pérdida total para esta familia de Chillán.

María Angélica cuenta que mientras buscaba un trabajo online fue contactada por Mindshare. Su sorpresa fue grande cuando recibió por WhatsApp el mensaje de una supuesta reclutadora de la compañía que trabajaba en Londres.

"Yo no sé inglés entonces ellos decían que ocupaban un traductor. Igual a veces habían cosas raras pero lo veía con toda lógica porque pensaba ‘ellos no saben, no entienden’”, relata.

El trabajo que se ofrecía prometía: Era bien remunerado y sencillo. Además, se trataba de una empresa global dedicada al marketing digital que llevaba 5 años en Chile. Las tareas se asignaban por medio de esta plataforma y cada funcionario tenía su perfil.

“Se veían videos en YouTube, TikTok y Facebook. Trabajaba con todo lo que era publicidad y nosotros sólo teníamos que darle me gusta y seguir las páginas”, explica María Angélica.

Nayade Ortiz, otra de las estafadas, relata su experiencia: “Cuando haces la práctica sólo te dejaban ver videos de YouTube, ya después, cuando eres trabajador activo, podías ver en todas: YouTube, Facebook, TikTok”.

“Nunca tuve problemas de que me hicieran depósitos. Se demoraba a veces una hora, a veces minutos. Por eso nunca sospeché”, añade.

Se cree que son cientos los chilenos que cayeron en esta estafa piramidal. Invirtieron dinero en las membresías, pero de un momento a otro dejaron de recibir los pagos prometidos.

Hasta ahora se desconoce si los timadores están en territorio nacional o si operan desde otros países. La investigación es reciente y los datos reservados. La PDI confirma que las denuncias son a nivel nacional.