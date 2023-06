Giorgio Jackson habla sobre aporte de Michelle Bachelet al Gobierno: "Con el Presidente Boric yo sé que conversan mucho"

03 jun. 2023 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, en entrevista con Meganoticias Alerta, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió al rol que representa la expresidenta Michelle Bachelet para el Gobierno.

En ese sentido, el secretario de Estado detalló la relación que mantiene el Presidente Gabriel Boric con la exmandataria y aseguró que entre ellos "yo sé que conversan mucho".

Rol de Bachelet en el Gobierno

Al ser consultado por el rol que cumpliría la exmandataria Michelle Bachelet en el Gobierno del Presidente Boric, el ministro Jackson señaló que "la expresidenta Bachelet se ha portado con mucha generosidad con este Gobierno".

"Bien es sabido que nuestra generación, en su momento, tuvo críticas duras contra lo que fue la Concertación y la Nueva Mayoría; y yo creo que ella con mucha sabiduría supo que aquellas cosas que estábamos diciendo, y que ellos quizás no podían ejecutar, también conectaban con una demanda ciudadana, y trató de avanzar lo más que pudo en muchos temas", profundizó Jackson.

En ese sentido, sinceró que "hoy uno agradece la generosidad que tuvo, por ejemplo, para recibir las llamadas del Presidente, recomendarle cosas, el hecho de que haya estado anteayer en la Cuenta Pública..."

Tras preguntarle si existe un diálogo permanente del Gobierno con la expresidenta, el ministro Jackson reveló que "con el Presidente yo sé que conversan mucho. A mí me tocó ir a su fundación, nos abrió las puertas de su fundación porque precisamente queríamos escuchar su opinión sobre el Sistema Nacional de Cuidados".

"Ella (Bachelet) comparte la idea de que los objetivos de este Gobierno avancen y, por lo tanto, de manera totalmente desinteresada, ella está hoy tratando de apoyar esa causa", enfatizó.

La importancia de la Reforma Tributaria

En tanto, al ser consultado sobre qué tan relevante es la Reforma Tributaria para concretar lo expuesto por el Presidente Boric en la Cuenta Pública, el ministro de Desarrollo Social y Familia declaró que "me toca estar en terreno con alcaldes de derecha, de centro, de izquierda, de todos los colores. No hay un alcalde o alcaldesa que no me pida más cupos de alguno de los programas sociales".

"Piden más inversión pública, más recursos, piden más de los programas que tenemos (...) Entonces, no hay uno, alcalde o alcaldesa, que si lo miras a los ojos, quizás fuera de cámara, que te vaya a decir: 'No, en realidad, no se necesita Reforma Tributaria'", agregó.

Además, aseguró que "si hay más diálogo entre parlamentarios y parlamentarias, alcaldes y alcaldesas, y finalmente la ciudadanía, que podría recibir estos beneficios, vamos a llegar a un acuerdo".

Por otro lado, indicó que aunque no haya Reforma Tributaria, siguen "avanzando, pero con menos impacto (...) lo que sí ha dicho el Presidente y el ministro (de Hacienda) Mario Marcel, es que en esto no vamos a hacer la irresponsabilidad de aumentar el gasto sin tener ingresos permanentes. Eso es algo que, nosotros lo hemos dicho, no lo vamos a hacer".

"Sería súper irresponsable, y hemos visto ejemplos no tan lejanos de nuestro territorio nacional, donde por gastar más de lo que se puede pagar, finalmente terminas acumulando una deuda, que te hace destinar buena parte del presupuesto en el pago de esa deuda, y se devalúa tu moneda, y eso impacta a las personas más pobres", cerró el secretario de Estado.

