¿Llueve o no en Santiago?: Conoce si caerán precipitaciones este viernes ante diferentes pronósticos

31 may. 2023 - 07:33 hrs.

¿Qué pasó?

Desde principios de esta semana se había hablado de la posibilidad de que este viernes se registraran precipitaciones en la región Metropolitana, incluso algunas aplicaciones de celulares mostraron probabilidades sobre el 90%.

Sin embargo, el escenario cambió y ahora algunas de las probabilidades se posicionan en un 50% e incluso menos.

Ir a la siguiente nota

Diferentes pronósticos

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, explicó que "algunos modelos de acumulación de la atmósfera hablan que sí (lloverá), 30 milímetros, otro lo respaldo. Eso es el modelo europeo y el alemán".

"Pero el americano dice 'no, yo no estoy de acuerdo'", agregó, precisando que el modelo chileno también indica que no caerán precipitaciones.

De todos modos, el experto aclaró que el modelo americano "es el que mejor ha representado las últimas lluvias, bien piñuflas, bien débiles, que nos deja en el margen".

¿Lloverá o no en Santiago?

Teniendo en cuenta la información, Leyton señaló: "Si usted quiere saber si el viernes llueve, la respuesta es no".

"No llueve el viernes, así de jugado, así de categórico", recalcó.

El meteorólogo aclaró que dicha jornada estará "parcial, ni una gota, el sol aparece entre las nubes". Además, precisó que se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 18°C.

"Si va a caer una gota va a ser en Rancagua, en Paine, en Buin", añadió.

Todo sobre El Tiempo