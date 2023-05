Tren de Aragua en Concepción: Decretan prisión preventiva para nueve de los diez detenidos

30 may. 2023 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Juzgado de Garantía de Concepción ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para nueve de los diez detenidos que estarían vinculados a la organización criminal "Tren de Aragua".

En tanto, la décima persona que fue detenida en Concepción quedó con arresto domiciliario total.

Las detenciones

El pasado jueves 25 de mayo, la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a los acusados, tras el allanamiento de 16 domicilios, en el marco de una investigación que duró cerca de un año.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló que dicha indagatoria "ha derivado en que sus autores tendrían eventualmente vínculos con redes o actividades en la ciudad de Concepción. Hemos señalado que esa organización criminal no solo tiene actividades en el norte de Chile, sino que también hemos detectado actividades que se extienden hasta el sur".

Además, recordó que "en el caso del asesinato del suboficial mayor (Daniel) Palma, que ocurrió en la comuna de Santiago, algunas de las personas detenidas o involucradas tenían actividades en el sur de Chile"

Los detenidos

Valencia expuso que "dentro de estas diez personas, hay ocho que directamente están asociadas a la organización: uno es el líder, de nacionalidad colombiana, encargado de trasladar a las mujeres a Concepción y realizar la explotación; otras dos personas son quienes facilitan los medios para efectos de la explotación sexual de mujeres; otra, la pareja del principal imputado, quien también contribuía con tareas necesarias para efectos de realizar la explotación. Hay una persona, con orden de detención pendiente, que también está en esta causa".

A los sujetos se les imputó los delitos de trata de personas, tráfico de drogas y posesión de armas.

"No corresponde, para asegurar el éxito de las diligencias, que yo les entregue detalles acerca de lo que estamos haciendo en el sur para desbaratar esa red. Pero quiero que la ciudadanía tenga claro que están nuestros mejores esfuerzos destinados a desbaratar una red de esa naturaleza. Tal como he señalado, el crimen organizado no nos va a ganar esta pasada", afirmó el fiscal nacional.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

