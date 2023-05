Jaime Leyton y llegada del fenómeno de El Niño a la zona central: "Su instalación será moderada a fuerte"

29 may. 2023 - 10:00 hrs.

Una severa incertidumbre existe alrededor del fenómeno de El Niño, dado que en las últimas semanas se aceleró el calentamiento en las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial, lo que aumenta las probabilidades de intensas precipitaciones en las próximas semanas.

Así lo corroboró el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien aprovechó de transmitir cautela durante su participación en el matinal "Mucho Gusto".

¿Qué dijo Jaime Leyton?

El experto señaló que "en el siglo pasado había una muy fuerte correlación entre 'año Niño' y lluvias en la zona central del país. En el presente siglo, con la influencia del cambio climático, se perdió esa relación".

Por eso resulta clave entender que existe un "incierto comportamiento" en este fenómeno: "Hay una cosa que es cierta y muy potente, El Niño se instala y será (de manera) moderada a fuerte. Pero lo que no se sabe es si este Niño se comportará como lo hacía en el siglo pasado", cuando hubo inundaciones y desprendimientos de tierra en Santiago, de acuerdo a lo expuesto por el especialista.

Hay calentamiento acelerado en las aguas

Primero, Leyton explicó que "en la zona del Pacífico Ecuatorial Central, entre Asia y Sudamérica, se calientan las aguas. Eso es producto del desplazamiento de cierto tipo de ondas, desde Asia u Oceanía hacia Sudamérica, y van calentando las aguas".

"Eso, en los últimos meses, ha mostrado un calentamiento acelerado. Lo que no sucede todavía es que el comportamiento oceánico se acople con el comportamiento atmosférico", afirmó el meteorólogo. Así, como aumenta la temperatura de las aguas, se genera una mayor disponibilidad de vapor.

Con respecto a si se registrarán más lluvias (o no) tras la llegada de El Niño a la zona central, "don Jaime" prefirió guardar cautela: "La respuesta es compleja porque el fenómeno es complejo. Eso todavía no se puede responder, porque aún no se instala El Niño. Cuando comience a instalarse, en junio-julio, vamos a ver su comportamiento".

"No se puede saber con certeza si vamos a tener un año lluvioso o no, hay que esperar", remató el experto.

Probables lluvias para el viernes

Los primeros cuatro días de esta semana habrá una variación entre despejados a nublados con mínimas que podrían llegar a los seis grados de temperatura. El jueves 1 de junio habrá "un cielo completamente cubierto y baja a 18 grados la máxima", dijo Leyton.

Mientras que para el viernes 2 "existe una alta probabilidad de agua, más probable que otras veces, cerca del 60% (...) En caso de llover, será una 'lluvia normal', entre 8 y 15 milímetros de agua", consignó el meteorólogo.

