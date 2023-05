Elisa Loncon acusa discriminación tras petición de antecedentes académicos: "Me han expuesto al escarnio público"

23 may. 2023 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Elisa Loncon, expresidenta de la Convención Constituyente, se refirió a la polémica que existe debido a la petición de sus antecedentes académicos por Ley de Transparencia, y aseguró sentirse víctima de discriminación racial.

La exconstituyente se defendió ante las acusaciones en una rueda de prensa, acompañada por el secretario general de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, y la directora de Género, Diversidad y Equidad del plantel, Yenniffer Ávalos, tras los cuestionamientos que existen por el año sabático que goza.

Elisa Loncon acusa discriminación racial

Elisa Loncon afirmó que “es de público conocimiento desde que asumí como presidenta de la Convención Constitucional, he sido objeto de desinformación respecto a mi trabajo y a mi persona, entonces, he perdido la confianza en la entrega abierta de esa información que por lo demás es pública y que está resguardada por un reglamento, por las leyes que tiene esta universidad pública”.

“Me siento con un vacío jurídico de falta de protección por un caso muy concreto de discriminación racial que a mí me afecta. Y eso abre también un espacio para las mujeres que hacen investigación dentro de la universidad, que pueden vivir lo mismo porque se pueden encontrar con él mismo vacío, hay que conversar esta ley y ver de qué manera no protegemos nosotros los académicos”, agregó la también académica.

Respecto a sus papers y artículos, aseguró que todos estos se encuentran disponibles en plataformas como Google Academics y la propia página de la Universidad de Santiago, además que su documentación se encuentra validada incluso por la Contraloría General de la República.

En tanto, aseguró que si la Corte de Apelaciones le obliga a entregar su información académica, no descartará recurrir a otras instancias: “Tengo derecho a avanzar en la Justicia. Hay una carta de académicos de todo el mundo que me están apoyando, porque es una lucha justa, pero tampoco me puedo anticipar”.

"Son muchas las personas que han tenido sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncon Antileo, y me han expuesto al "Son muchas las personas que han tenido sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncon Antileo, y me han expuesto al escarnio público solo por una cuestión, no sé, ¿será por mi apellido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo estar en igualdad respecto al otro, si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones?",solo por una cuestión, no sé, ¿será por mi apellido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo estar en igualdad respecto al otro, si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones?", cerró.

