"Mandó un audio...se habían metido a robar": Hija de hombre asesinado en autopista cuenta lo último que supo de su padre

23 may. 2023 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de un hombre en la Autopista del Sol, en el enlace con General Velásquez, el que se trata de un nochero que fue encontrado a un costado de un camión de la empresa para la que trabajaba.

Paz, la hija de la víctima, apuntó al hombre que le ofreció el trabajo, un amigo de su padre, culpando a las casi nulas medidas de protección y a la irregularidad de la labor para la que fue contratado, justamente el lunes.

¿Qué dijo su hija?

"Ayer (lunes) le ofrecieron un trabajo durante la noche. Él toda su vida ha sido guardia de seguridad, y este amigo, empleador en realidad, le ofreció ir a cuidar una máquina que estaba en la mitad de la autopista, completamente ilegal", sostuvo la joven.

"El método de trabajo que le ofreció no tenía ayuda, no tenía agua, no tenía absolutamente nada. Estuvo solo durante la noche cuidando a una máquina, la que realmente no creo que necesite algo que tenga que cuidarse, porque es una máquina a la cual deberían tener una caseta, deberían tener resguardos, algún plan de contingencia", aseveró.

En ese sentido, señaló que a su padre "le ofrecieron el trabajo y vino ayer por $40 mil a trabajar, porque tiene a su señora enferma. Es una persona de 53 años, joven, trabajador, padre de familia".

"Había mandado un audio de que se le habían metido a robar"

La hija del nochero contó que "hasta las una de la mañana, según sus jefes, él había mandado un audio, porque se reportaba cada una hora para decir que todo estaba bien, de que se le habían metido a robar, que habían unos tipos y eso fue lo que supimos".

"Yo creo que en ese momento le tienen que haber robado todo y ahí lo golpearon, porque cuando llegué estaba golpeado", indicó.

"Cuando nosotros llegamos no tenía nada, estaba solo con su pantalón botado en el suelo. Llegué yo primero, incluso llegué antes que sus propios jefes, que el propio tipo que lo vino a dejar aquí botado", relató.

"Lo vienes a dejar a la basura como indigente"

Paz señaló que "hoy día a la ocho de la mañana nos habla (el jefe) y nos dice que otro trabajador lo encontró, que estaba botado, y no nos dijo nada más. Él siempre supo que mi papá estaba muerto, porque a él le avisaron, pero no nos dijo nada".

"Yo no sé de qué hora sabía, pero llegué y estaba ahí (su papá) y Carabineros tampoco sabía nada, los habían llamado sin ninguna información. O sea que si dejas a un trabajador aquí y no sabes nada de él lo vienes a dejar a la basura como indigente", añadió.

"Mi papá tenía familia, trabajaba, simplemente quería ganar lucas como todos nosotros", recalcó.

"Estaba a la intemperie, eso fue lo que lo mató"

La joven contó que a su padre "lo vinieron a dejar ayer (a la autopista) y se supone que tenían que venir a buscarlo y cuando lo encaramos (al jefe) y le preguntamos qué esperaba de esto dijo que él tenía que irse solo, que tenía que irse caminando de la mitad de la autopista a la casa, cosa que así no era porque el trato que hizo con mi papá era que lo iba a venir a buscar y lo iba a venir dejar a la casa".

Además, sostuvo que su padre no tenía cómo resguardarse. "Estaba en intemperie, eso fue lo que lo mató. A lo mejor lo golpearon, pero ¿y si pidió ayuda? ¿Quién lo iba a ayudar? Nadie, nadie lo iba a poder ayudar, yo nunca voy a saber lo que le pasó".