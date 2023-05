Alumna sufrió grave accidente en ascensor de su universidad y ahora deberán indemnizarla con más de $39 millones

22 may. 2023 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia condenó a la Universidad Diego Portales (UDP) a pagar una indemnización total de más de 39 millones de pesos, por concepto de daño moral y emergente, a una estudiante que sufrió lesiones en un ascensor del plantel.

En la sentencia, la magistrada acogió la demanda tras establecer la responsabilidad de la casa de estudios por la negligente atención que se le brindó a la afectada, quien sufrió un grave accidente.

Grave accidente

De acuerdo al fallo del Vigesimotercer Juzgado Civil de Santiago, el protocolo de la UDP califica como "accidentes graves" aquellos en los que peligra la vida como, por ejemplo, un accidente que amerite rescate, algo que sí ocurrió en este caso.

En concreto, la estudiante junto a otra persona quedaron atrapadas al interior del ascensor por un tiempo aproximado de 20 minutos, motivo por el que debieron ser rescatados por personal de la universidad.

Universidad no cumplió con los protocolos

Pese a lo anterior, la demandante comprobó que no se siguieron los protocolos de la universidad para este tipo de situaciones.

"Si bien la paramédico de la universidad demandada 'revisó' a la demandante y le dijo que correspondía que la llevaran a urgencia, finalmente ello le fue negado por empleada de la misma universidad y la demandante debió gestionar y solventar por su cuenta su traslado a la Clínica Dávila, donde en todo caso, se le atendió", señala la resolución.

El documento añade que el recinto educacional "no cumplió con el protocolo que recoge medidas tendientes a satisfacer el deber de seguridad que inherentemente tiene para con los estudiantes de sus sedes, sin que su personal optara por no ejecutar el contrato con la empresa Help".

Esto último, a raíz de que la estudiante "no mostraba lesiones evidentes, visibles", sin embargo, "es sabido que los efectos de eventos como el probado –recibir en el cuerpo un impacto– se perciben con posterioridad a ello".

Indemnización

El tribunal condenó a la Universidad Diego Portales a pagar la suma de $25.000.000 a título de compensación por daño moral y $14.433.931 en razón de daño emergente, ambas cantidades con reajustes e intereses.