Asesinato del carabinero Retamal: Familia no puede presenciar la reconstitución de escena

¿Qué pasó?

Tras 7 meses del fatal ataque, el reciente jueves se realizó la reconstitución de escena del asesinato sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal, ocurrida el 9 de octubre de 2022.

La familia llegó al sector de Malvilla, pero se encontraron con una lamentable sorpresa. Se le negó el ingreso a la zona. La investigación fue declarada reservada.

La reconstitución

Carlos Retama llevaba varios años desempañando su labor en la comuna de San Antonio. Lo que acusa la familia es que hay una especie de ocultamiento de la investigación. Y por eso les habrían negado estar en el lugar.

Durante la jornada de reconstitución de escena, un equipo de Meganoticias acudió a Malvilla, lugar donde ocurrió el ataque. Ahí se vio como llegaba el imputado, e incluso el vehículo en el que transitaba ese día.

La familia del ahora suboficial mayor, finalmente no pudo estar presenta en la reconstitución de escena, pero solo piden una cosa; Justicia.

Es el sentir de una familia que ve como quien fuese un funcionario ejemplar, ahora ya no está con ellos. Su pareja no baja los brazos, sigue pidiendo justicia y luchando para que estos casos no vuelvan a repetirse.

Instrucción de Fiscalía

Fiscalía declaró la investigación como reservada, por eso no se pudo ingresar a grabar la reconstitución de escena. Tampoco pudo ingresar la familia. El Ministerio Público no dará declaraciones al respecto.

Mientras, la indagatoria sigue en curso para lograr esclarecer un crimen que enlutó a una familia y a una institución entera.

El suboficial mayor Carlos Retamal Jaque, Mártir número 1.229 de Carabineros que ahora solo parece pedir justicia a través de su familia, ante un ataque que le quitó la vida.

