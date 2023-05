Interpelación a ministra Tohá: Esta tarde deberá contestar ante la Cámara de Diputados

16 may. 2023 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, deberá comparecer este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde será interpelada por su presunta falta de apoyo a Carabineros y diversos temas ligados a la seguridad pública.

Para este martes a las 15:00 horas se encuentra fijada la instancia que fue aprobada, con 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones, por los parlamentarios el pasado 26 de abril.

Preparación de la ministra

De acuerdo a lo consignado por Ex-Ante, la secretaria de Estado se ha preparado recopilando información respecto a diversos temas.

En específico, ha estudiado materias migratorias, crimen organizado, Plan Calles sin Violencia, control fronterizo, robustecimiento institucional, entre otras.

¿Es posible una acusación constitucional?

En tanto, el diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional (RN), adelantó el lunes los lineamientos de su exposición y sostuvo que las preguntas estarán centradas en materias de seguridad, crimen organizado, migración y la situación en la provincia de Arauco y La Araucanía.

Además, el legislador sostuvo que esta instancia "no es un paso previo" a una acusación Constitucional. "No es así, no es requisito, es una herramienta más, sin perjuicio de que el día de mañana, si obviamente la ministra comete una infracción a la Constitución y a las leyes, se pueda configurar una acusación constitucional. Nosotros lo evaluaremos en su mérito", manifestó Longton.

"Me parece muy bien que hablemos"

Cabe recordar que previamente la titular de Interior señaló que "es muy sano que los y las ministras de Estado vayamos al Parlamento cada vez que hay temas que se quieren hablar. Y ciertamente, los temas que han planteado los diputados a mí me parece muy bien que los hablemos, y ojalá el país esté muy atento a esas consultas y a las respuestas que vamos a dar".

Además, comentó que respecto a las críticas recibidas sobre el poco respaldo a las policías, "va a haber buena oportunidad de ahondar en eso, y creo que hay demasiados hechos contundentes al respecto, que no merecen mayor análisis más que sentarnos ahí, pararnos y hacer ese diálogo como corresponde a un hito republicano como es la interpelación".

