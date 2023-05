Municipio de Punta Arenas arregló tobogán donde quedó "atrapado" el Presidente Boric: Costó $3.000

14 may. 2023 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que el pasado fin de semana el Presidente Gabriel Boric quedara "atrapado" en un tobogán en Punta Arenas, la Municipalidad arregló el juego afectado.

La situación ocurrió en la Plaza Progreso el pasado sábado 6 de mayo, cuando el Mandatario se encontraba en su ciudad natal para votar en la elección del Consejo Constitucional.

"Acciones de cobro"

De acuerdo al medio regional El Pingüino, durante la semana funcionarios del municipio se dirigieron hasta el sector para arreglar el tobogán.

Previamente, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, explicó que el juego se secciona en varias partes, siendo la última la que se desprendió de la estructura.

“Hay un informe que confirmaba que lo que había pasado es que se había separado (la estructura), se solucionó con seis pernos de 15 milímetros, para que volviera a juntarse”, añadió recientemente.

Radonich detalló que este arreglo tuvo un valor de 3 mil pesos, ya que cada perno cuesta $502.

“Si se hubiera roto ahí hubiera sido un tema mayor, porque estos juegos tipo modulares no se venden por separado. Si hubiese pasado no tendríamos problemas en tomar las acciones de cobro a quien lo rompió, pero en este caso no fue así”, aclaró el edil.

El alcalde también respondió el oficio donde el diputado Axel Kaiser solicitó verificar los costos del daño al tobogán.

