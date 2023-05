Rodrigo Sepúlveda por celebración del Día de la Madre: "Anda, salúdala, porque la vida es corta"

13 may. 2023 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a la celebración del Día de la Madre, el que está programa para mañana domingo 14 de mayo.

El periodista hizo un llamado a todos los hijos para saludarlas y, más que llevarle un regalo, pidió darles amor y tiempo.

¿Qué dijo?

“Mañana es Día de la Madre. O es la celebración oficial del Día de la Madre... Se puede tomar por la vía comercial o tomarlo con amor y sentimiento. Para mí, el día de la mamá es todos los días, pero hay uno impuesto”, comenzó señalando.

Agregó que “el otro día vino una señora a dejarnos sopaipillas y me puse a conversar con ella. Me habló de su vida y se puso a llorar... ‘Soy mamá muy sufrida, por cosas de la vida’, me manifestó. Eso me hizo reflotar el chip que me viene en estos días: ¡Por favor disfruten a su madre, en las condiciones que tenga!. Sean capaces de pedir perdón si es necesario. Si te equivocaste con ella, llámala y ofrece disculpas”.

No se quedó ahí y expuso que “en estos momentos hay que decirle te quiero, te amo, debes regalarle minutos de tu vida a tu madre. Mucha gente no la tiene y no lo podrá hacer, y estoy seguro que lo único que quiere es tener 10 segundos para abrazar a su mamá... Hay gente que tendrá que ir al cementerio a saludar a su mamá”.

“La madre nos dio la vida... Hay mamás que son la abuela o tía. No solo se cuentan las madres biológicas. Anda, salúdala, porque la vida es corta. Agradécele. No es necesario un regalo, llévale amor, dile una palabra. Aprovechen este día”, cerró.

