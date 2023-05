Corte Suprema amplía plazo para que isapres cumplan fallo que les ordena restituir cobros en exceso

12 may. 2023 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema dio a conocer resolución sobre solicitud de la Superintendencia de Salud para ampliar el plazo de cumplimiento de la sentencia, que ordena a las isapres restituir los cobros en exceso desde 2019, pagos que superan los 1.400 millones de dólares.

La ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, dio a conocer que la Tercera Sala accedió a la petición, por lo que la nueva fecha para cumplir con la resolución es el 30 de noviembre.

¿Qué dijo Vivanco?

"No se advierte por esta Corte que en el plazo originalmente otorgado se haya avanzado en lo dispuesto en la sentencia correspondiente", señaló la ministra.

"En aras de posibilitar que tal cumplimiento se realice efectivamente respecto de lo ordenado por este Tribunal, se estima pertinente conceder la ampliación por el término de seis meses, a continuación del establecido originalmente", agregó.

¿Por qué se decidió ampliar el plazo?

Vivanco expuso que "fundamentalmente, se han ordenado dos cosas: la readecuación de los precios, de acuerdo al ajuste de la tabla de factores, y también la eventual devolución de excedentes; y en ninguna de las dos materias se ha avanzado en los seis meses que originalmente dimos".

"En consecuencia, considerando que es un tema que tiene complejidad y que implica una serie de pasos y resolución de una serie de problemas, consideramos pertinente dar otros seis meses de plazos para que efectivamente el fallo se pueda cumplir", explicó.

¿Podría haber otra prórroga?

Al ser consultada si en seis meses nuevamente no hay avances para cumplir con el fallo se podría realizar otra ampliación del plazo, la ministra respondió que "nosotros no podemos anunciar resoluciones futuras".

"Cada resolución tiene su mérito y en consecuencia se ha dado plazo adicional de seis meses y esperamos que se cumpla", aseveró.

¿Qué pasa si las isapres no pueden pagar?

Respecto al escenario que han planteado las isapres, quienes aseguran no poder pagar lo cobrado, la presidenta de la Corte Suprema señaló que "nosotros no tenemos ningún antecedente del monto que esta situación involucra. No nos han sido presentados informes, ni estudios, ni nada. Para nosotros los montos que se están barajando no son antecedentes que obran en el Poder Judicial".

"En ese punto de vista, es un tema que tendrá que en su mérito discutirse, y por supuesto la idea es que el fallo se cumpla, pero las condiciones, los montos, etcétera, es un tema que tendrá que resolverse para tener una cifra y sobre esa base determinar cuáles son las posibilidades de cumplimiento", indicó.

"No podemos adelantarnos, porque como ni siquiera estamos en etapa de cumplimiento, sino que otra vez estamos seis meses hacia adelante, este es el momento para que todos estos temas se puedan clarificar", sentenció.

