Ministro Elizalde y declaraciones de Asociación de Isapres: "Son ofensivas e infundadas"

12 may. 2023 - 02:18 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, criticó la postura de las isapres ante el proyecto de Ley Corta, luego de que el presidente del gremio, Gonzalo Simón, afirmara que "es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal", y que "promete rebajas de precio y devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse".



Cabe recordar que la cartera dirigida por Ximena Aguilera ingresó al Congreso la iniciativa para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud (SIS) de 2019 y a restituir dinero extra cobrado mediante otras tablas. Nueve isapres deberán retornar $1,1 billón, una cifra que supera los US$1.422 millones por cerca de 725 mil contratos.

La réplica del ministro

Consultado por la polémica, Elizalde señaló en entrevista con TVN que "me parece que son declaraciones ofensivas e infundadas. Aquí lo que hay es un fallo de la Corte Suprema: es la Corte Suprema la que ha determinado que las isapres tienen que devolver estos recursos, y los fallos en Chile se cumplen".



"Entendiendo el contexto complejo para las propias instituciones, el Gobierno entonces ha presentado un proyecto de ley, pero es muy importante señalar que este no es un problema que haya generado el Gobierno en absoluto", sumó.



El titular de la Segpres sostuvo que "cuando el Gobierno presenta un proyecto de ley para mejorar las condiciones para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, declaraciones de esta naturaleza son infundadas e injustas. En esto quiero ser muy categórico, porque el lenguaje finalmente construye realidad".



"Lo que ha hecho el Gobierno es actuar con responsabilidad respecto a un problema que no generó el propio Gobierno. El proyecto precisamente lo que establece mejores condiciones para el cumplimiento del fallo, pero insisto, aquí el fallo de la Corte Suprema es que las isapres son las que no cumplieron en su momento con la tabla de valores respectivo, y, por tanto, tienen una deuda con sus afiliados", añadió.



En esa línea, el secretario de Estado aseguró que "lo que plantea entonces el Gobierno es una solución legislativa para generar mejores condiciones, pero que cada uno se haga cargo en su propia responsabilidad".



"La tabla de factores fue fijada en el Gobierno anterior, las isapres lamentablemente no la cumplieron. La Corte Suprema, después de una larga jurisprudencia, dictaminó un fallo que ya es conocido y el Gobierno presentó este proyecto de ley para que el cumplimiento se desarrolle de manera adecuada conforme a la situación compleja que se ha generado", acotó.

