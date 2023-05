"Se me vino toda la casa abajo": El relato de uno de los afectados por explosión en Lo Barnechea

11 may. 2023 - 22:41 hrs.

¿Qué pasó?

Son tres las personas que se mantienen en riesgo vital, luego de una gigantesca explosión que ocurrió durante la mañana de este jueves en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

Además de las personas que se encuentran en un estado crítico de salud, otras nueve terminaron con lesiones. Dos viviendas quedaron con pérdida total, otras cuatro con daños parciales.

Ir a la siguiente nota

"Se me vino toda la casa abajo"

Algo que sin dudas los afectados no olvidarán, más aún considerando que a varios de ellos el estruendo, que se dio pasadas las 6 de la mañana, los despertó de manera anticipada.

Eso sí, a uno de los afectados, la explosión lo pilló despierto. "Yo estaba a punto de levantarme, estaba despierto y se me vino toda la casa abajo. Salvando a mi hijo, que duerme al lado, mi hija más afuera. A Dios gracias todos quedamos bien, yo fui al que le llegó una viga, no sé, por la reacción de pararme a lo mejor, no me recuerdo", dijo Guillermo Cornejo, vecino de la vivienda donde ocurrió el hecho.

En cuanto a las tres personas que se encuentran en riesgo vital, estas se encontraban en la casa donde ocurrió la explosión. Si bien aún no se sabe a ciencia cierta lo que detonó el estruendo, una acumulación de gas asoma como la hipótesis más probable.

La investigación

De acuerdo a Luis Jaramillo, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, "todavía no hay información de que haya algo intencional y, por eso, es relevante la información que nos pueda entregar bomberos con respecto a la causa y origen de esta explosión".

En concreto, son 39 las personas damnificadas, según lo que arroja el último catastro. Para ellos se habilitó un albergue en el caso de que necesiten pasar esta noche en otro lugar mientras se estudian los daños estructurales.

Para encontrar el origen del desastre, bomberos todavía intenta llegar al baño y cocina de la casa donde comenzó la explosión. Vivienda en que se encontraban quienes permanecen en riesgo vital y que habrían accionado un interruptor de luz sin percatarse de la acumulación de gas.