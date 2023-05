Video muestra violento portonazo de ladrones "escolares" a mujer de 62 años

11 may. 2023 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un portonazo frustrado en la comuna de Hualpén, región del Biobío, quedó registrado en un video, en el que se ve a tres delincuentes "escolares" intentando robar su vehículo a una mujer de 62 años, quien, en su desesperación, lanza desgarradores gritos para ser socorrida.

El hecho

El ataque ocurrió en la jornada del miércoles, cuando tres adolescentes, que merodeaban por el barrio donde vive la víctima, abordan a la mujer en el momento en que ella se bajaba del vehículo para ingresar a su casa.

Los delincuentes, uno de ellos portando un arma, intimidan a la conductora y le quitan las llaves del automóvil.

En medio del robo, la mujer fue socorrida por su esposo, quien se encontraba al interior del domicilio. El hombre avanzó hacia el vehículo e intentó subirse para forcejear con uno de los delincuentes, instante en el que, incluso, se percutaron disparos.

Uno de los agresores logró ser detenido, mientras que los otros dos se dieron a la fuga. La persona arrestada es un menor de 16 años, quien será formalizado este jueves por el delio frustrado de robo con violencia.

"Me quitan las llaves y veo la pistola"

"Hay que estar en el momento, porque la misma adrenalina lo hace actuar de otra manera a uno", declaró la víctima respecto de su reacción al momento del robo.

"En cosas de segundos... yo me doy vuelta y no me doy ni cuenta cuando me quitan las llaves y veo la pistola", expresó.

En tanto, su marido explicó que, tras el forcejeo con los delincuentes en la camioneta, "empiezo a pedir auxilio fuerte, y ahí salieron vecinos ayudándome".

"Tomé la decisión de seguirlos con la intención de ver hasta dónde llegaban. Eran tres jóvenes, que vestían pantalones de colegio. Y ropa hacia arriba que no permitían identificar de qué institución eran", agregó.