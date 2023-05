"Me vi amenazado": Dueño de almacén recuerda momento en que baleó en la cabeza a delincuente

10 may. 2023 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que un delincuente terminara herido tras ser baleado en la cabeza por el dueño de un almacén en Lo Espejo, el dueño del local entregó su versión de lo acontecido la noche del martes.

El comerciante defendió su actuar tras ser intimidado por el delincuente, que se encontraba en compañía de otros antisociales.

¿Qué dijo el almacenero?

“Vivimos encarcelados y nadie hace nada. Siempre pensamos que no nos va a ocurrir, hasta que nos ocurre. Me vi amenazado, no solamente mi integridad, sino que también la de los demás", aseguró a Chilevisión.

"Es lamentablemente que una persona esté herida, pero así se dieron las cosas”, agregó.

El hecho

De acuerdo a información entregada por Carabineros, todo ocurrió la noche del martes, cuando en las intersecciones de calle Pio XII con Urbano, en la comuna anteriormente mencionada, entró un delincuente a un almacén, quien provisto de un arma de fuego, habría amenazado al dueño del local.

Es en ese momento, que la víctima perpetró un disparo en la cabeza en contra del delincuente.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente de Carabineros, Diego Muñoz, señaló que "un sujeto premunido con un arma de fuego ingresa a un local comercial de la comuna de Lo Espejo, donde intimida a su propietario y a las personas que se mantenían en el interior, solicitando que se le hiciera entrega del dinero y las especies particulares de estas personas".

"El dueño, en un rápido actuar, toma su armamento particular, previamente inscrito, y le proporciona un disparo en la cabeza a este antisocial repeliendo el ataque", detalló el teniente.

Delincuente en riesgo vital

El sujeto fue trasladado hasta el SAR Julio Acuña Pinzón y posteriormente fue derivado hasta el Hospital Barros Luco, en donde permanece en riesgo vital.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar los peritajes correspondientes con el fin de aclarar lo sucedido.

Cabe destacar que el propietario del local quedó en libertad.