Envío de más vehículos blindados y helicópteros: Gobierno anuncia refuerzo de Estado de Excepción en La Araucanía

10 may. 2023 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció este miércoles un reforzamiento del Estado de Excepción en La Araucanía, luego de los graves hechos de violencia registrados entre martes y miércoles en dicha región.

Cabe recordar que entre los incidentes que han ocurrido se encuentran los disparos hacia la casa del consejero constitucional electo por el Partido Republicano, Héctor Urban, cuyo padre también fue víctima de un ataque similar horas antes.

Ir a la siguiente nota

Helicópteros y vehículos blindados

El anuncio se realizó tras una reunión extraordinaria en La Moneda con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el subsecretario de Defensa, Víctor Barrueto, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

En específico, Monsalve informó que el Ministerio de Defensa, junto a las Fuerzas Armadas, "ha destinado el traslado de dos helicópteros a la zona para reforzar las capacidades de respuesta ante eventuales hechos de violencia, y eso implica que hay disponibles tres helicópteros en la zona".

También anunció que se aumentará el número de vehículos blindados, los que se cuantificarán e implementarán "de aquí al lunes", siendo extraídos desde el Ejército.

Alerta roja y base militar

El subsecretario además detalló que el Jefe de Defensa Nacional de la Macrozona Sur "ha declarado lo que, en términos de definición de riesgo, es una alerta roja", lo que implica que "a partir de ello, hay un 50% del contingente presente en la zona, que se despliega para cumplir labores de control y fiscalización".

Asimismo, agregó que el lunes estará operativa en un tercio la base militar adelantada de Curacautín, para lo cual la municipalidad ya cedió un terreno con el fin de levantar la infraestructura necesaria. Esta base se sumará a las de Capitán Pastene y Lautaro.

"No es tolerable"

"Lo que ocurrió en el día de ayer (martes) son hechos gravísimos, son hechos que el país no puede tolerar, entendemos que muchos no se explican que habiendo un Estado de Excepción se sigan produciendo hechos de violencia", señaló Monsalve.

"Eso vuelve a mostrar la complejidad del desafío que el estado chileno tiene para garantizar la paz cuando hay grupos organizados que no están dispuestos a respetar la institucionalidad, a respetar la vida de las personas y que hacen uso de las armas de fuego para agredir y eventualmente para asesinar personas", añadió.

"Eso no es tolerable, estamos obligados a revisar y fortalecer todas las medidas que el Estado tenga que tomar para evitar que estos hechos ocurran", enfatizó.

En cuanto a la familia Urban, el subsecretario mencionó que el Ministerio del Interior fortalecerá las medidas de protección que ya tiene y que este miércoles se reunirá con el consejero electo.