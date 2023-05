"Él lo dice muy en serio": Luis Silva tras ser calificado como "peligro nacional" por su hermano

09 may. 2023 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

El consejero electo por el Partido Republicano en la Región Metropolitano, Luis Silva, le respondió a su hermano cineasta Sebastián Silva, quien en sus redes sociales calificó al "profesor Silva" como un "peligro nacional".

"Es simplemente fruto de las diferencias que tenemos en materias políticas", señaló a CNN Chile el republicano Silva, quien fue el candidato más votado a nivel nacional el domingo, con 707 mil sufragios.

"Él lo dice muy en serio"

También descartó que hubiese sido una broma de su hermano menor: "Él lo dice muy en serio, no me sorprende, porque ya me lo ha dicho antes en distintos tonos y es una muy buena muestra de cómo el ejemplo se ha vivido en mi familia".

Además, declinó referirse a la respuesta de su hermana Valentina, también para criticarlo, al cineasta: "Habría que preguntarles a ellos, porque definitivamente no existe de mi parte el ánimo de referirme a mis hermanos como un peligro nacional. Pero aprovecho esta oportunidad de dejar muy en claro que el cariño por mi hermano y mi admiración es total".

El lunes, con una “storie” publicada en su perfil en Instagram, el cineasta citó una entrevista reciente de su hermano al portal Emol, en la que se refería a cuál serían sus posiciones valóricas al momento de votar en el Consejo Constitucional. Luego, escribió:

“Evidentemente que no puedo separar mis posiciones en las cuestiones culturales, valóricas o sociales de mi dimensión religiosa”, a lo cual agregó una foto de su hermano con un emoticón de baliza y la siguiente leyenda: “@elprofesorsilva PELIGRO NACIONAL”.