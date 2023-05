Moreira advierte a republicanos: "No estoy dispuesto a aprobar una constitución que en vez de avanzar, retrocedamos"

08 may. 2023 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Iván Moreira (UDI) se refirió al triunfo del Partido Republicano en la elección al Consejo Constitucional, haciéndole un llamado a la colectividad de extrema derecha a que no está dispuesto a aprobar una "Constitución intransigente" que nos haga "retroceder" como país.

¿Qué dijo Iván Moreira?

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, el legislador fue consultado sobre la imagen que tiene actualmente de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

Al respecto, afirmó que "yo no tengo por qué mirar de buena manera a un líder político de un partido que, en lo personal, no me representa, porque lo encuentro demasiado intransigente".

"Lo que sí quiero decirle, es que ojalá que en esta oportunidad cumpla su palabra, porque lo hemos escuchado a través de algunos medios donde él sostiene que va a tener un trato distinto con Chile Vamos, que quiere dejar en el pasado... parece que quiere recomponer las relaciones con Chile Vamos", expuso el senador.

En la ocasión, insistió en que el excandidato presidencial "tiene que recomponer las relaciones" con su coalición, "porque nosotros tuvimos una campaña electoral reciente en que fuimos muy maltratados por Republicanos, hubo mala fe, humo mentiras con respecto a cosas que se decían que nosotros íbamos a hacer".

"La gente está muy molesta"

Pese a ello, Moreira reconoció que "aquí el Partido Republicano ganó bien. Fueron hábiles, representaron a la ciudadanía por una cuestión más bien emocional que de principios".

Lo anterior, según el parlamentario, ya que "la gente está muy molesta, tiene rabia, tiene furia, por todo lo que ha pasado en este Gobierno y el estallido social. De alguna manera, ese desahogo lo supo capitalizar y ganó perfectamente bien".

"Constitución intransigente"

"Podemos ser minoría, pero entendamos una cosa. Yo no estoy dispuesto a aprobar una Constitución intransigente, que, en vez de avanzar, retrocedamos", afirmó.

"Veamos que lo que está ofreciendo Kast hoy, se cumpla, y si él lo cumple, estaremos llanos al diálogo", cerró el senador.

