"El Gobierno no torcerá su dirección sea cual sean los resultados": Ministra Vallejo por nuevo proceso constituyente

06 may. 2023 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “el Gobierno de Chile no torcerá su dirección, sea cual sean los resultados” de la elección de los 50 miembros del Consejo Constitucional.

¿Qué dijo?

En entrevista con el diario español El País, dijo que "imagínese que nuestro Gobierno dependiera de cada elección. Sería de una incertidumbre tremenda".

A propósito del posible triunfo de la derecha, la titular de la Segegob afirmó que "los análisis son tarea de los analistas políticos", y que lo importante es que "tengan vocación democrática todos los que han querido ir colectivamente a cambiar una Constitución y que no sea una lógica de imposiciones".

"Para nosotros, lo prioritario es que las fuerzas que participan de este proceso –que entendemos están ahí para hacer un cambio en la Constitución que tenemos– logren tener un texto que pueda representar a las grandes mayorías", sumó.

"No nos corresponde adelantar escenarios"

La secretaria de Estado sostuvo que "uno esperaría que ninguna fuerza que lleva candidaturas a un órgano que redactará una nueva Constitución tenga el ánimo de boicot, sino de ponerse a disposición del diálogo (...), sobre todo después de la experiencia que tuvimos en el proceso anterior".

"La ciudadanía tiene la última palabra: va a elegir a sus consejeros o consejeras y, al final del proceso, va a poder determinar si le convence o no le convence, si le gusta o no le gusta, si cree que la propuesta de texto constitucional es la que requiere nuestro país o no", añadió.

La vocera del Ejecutivo aseveró que "como Gobierno no nos corresponde ni adelantarnos al resultado de las elecciones de este domingo ni adelantar escenarios respecto al plebiscito de salida".

"Lo que esperamos es que el órgano constitucional pueda entregarle al país una propuesta lo más representativa de la realidad y de sus aspiraciones", cerró.

