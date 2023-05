Confirman que se retomará búsqueda de joven argentino desaparecido hace 10 años en región de Coquimbo

04 may. 2023 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

A más de 10 años de su desaparición, autoridades han confirmado que se retomará la búsqueda de Marco Roldán, joven argentino al que se le vio por última vez en enero de 2013, mientras escalaba un cerro en la localidad de Cochiguaz, en la comuna de Paihuano, región de Coquimbo.

¿Cuándo comienzan la búsqueda?

De acuerdo al medio local El Día, las diligencias comenzarían la próxima semana, sin embargo, desde la PDI no han confirmado esa información.

Ir a la siguiente nota

El Ministerio Público, por su parte, si bien no indicó una fecha, señaló que se encuentran a la espera de un informe de la institución policial para dar inicio a los nuevos procedimientos del caso.

¿Qué dijo Fiscalía?

El fiscal regional, Adrián Vega, comentó que "la PDI está haciendo un estudio preliminar de los medios logísticos para hacer una búsqueda en dos lugares concretos que abarcarían dos hipótesis, como son la intervención de terceros o accidente en un sector escarpado, que no ha sido suficientemente pesquisado o revisado".

"Mientras no tenga esa información, no puedo programar esa campaña. Tengo que considerar que si me dicen que necesitan 25 o 30 personas se debe tener el tiempo para ubicarlas y tener la suficiente expertiz de esas personas para hacer lo que se pretende. Una vez que tenga esa información se le indicará a la familia, que es lo que dice la ley", agregó el persecutor al citado medio.

Llegada del invierno

Vega reiteró que no tienen un plazo definido, ya que también se deben considerar otros factores como la llegada del invierno.

"No sabemos cómo va a estar el clima y para eso necesitamos un cerro sin nieve y que permita a las personas acampar sin dificultades, y si es así necesitamos más logística. Es un tema por verse”, señaló la autoridad del Ministerio Público.

Sobre las características de la nueva búsqueda, explicó que en 2013, cuando Roldán desapareció, se utilizaron helicópteros, canes y personas recorriendo los cerros, con un modo planificado, aunque sin pistas. Por el contrario, ahora existen "algunos aspectos investigativos que vale la pena explorar".

Técnicas similares a la búsqueda de Thomas Marsh

De acuerdo a lo señalado por el medio, desde el Ministerio Público afirman que se emplearán técnicas muy parecidas a las aplicadas en la búsqueda del astrónomo británico Thomas Marsh, extraviado en el sector de La Silla, y cuyo cuerpo fue encontrado semanas después por parte de un equipo especializado.

"Es muy similar, evidentemente las posibilidades de encontrar con vida son más bajas. No tengo pruebas de su muerte, pero es así. Es lo mismo que se hizo con el astrónomo de hacer check o doble check en ciertos sectores para asegurarnos de que el trabajo se hizo bien, porque errar es humano y el sector es muy grande, pero es más acotado respecto a lo de Marsh, que eran cerca de 4 mil hectáreas. En este caso son 20 o 25 hectáreas, de un espacio muy similar", destacó.