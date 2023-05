Denuncian performance "de connotación sexual" inspirada en "La Naranja Mecánica" en Junji de Viña del Mar

02 may. 2023 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Andrés Celis (RN) denunció a la Contraloría Regional de Valparaíso una actividad que se llevó a cabo en dependencias de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en Viña del Mar.

En la instancia, un grupo de funcionarios realizaron una polémica performance de la película "La Naranja Mecánica", tras lo cual se compartieron imágenes donde simulan tocarse la zona genital.

"Imágenes de connotación sexual"

La situación ocurrió en medio del aniversario 53 de la Junji, en el que se llevaron a cabo diversas actividades, para las cuales los funcionarios se disfrazaron como los personajes de la reconocida película.

"Algunos de sus funcionarios y funcionarias se disfrazaron y figuran luego en redes sociales, en imágenes de connotación sexual. Llama la atención que sean efectuados por funcionarios públicos, con recursos públicos", aseveró Celis.

"No se entiende por qué personal de la Junji desarrolla estas actividades en dependencias del servicio. Tampoco queda claro si se realizaron fuera del horario de trabajo o si, producto de ellas, suspendieron sus labores; y menos aún, si se utilizaron fondos públicos en esta celebración", afirmó, según consignó SoyValparaíso.

¿Qué dijo la Junji?

La directora regional (s) de la Junji, Beatriz Lagos, señaló que "rechazamos categóricamente cualquier comportamiento que vaya en contra de los valores y principios de la institución. En este sentido, desde que tomamos conocimiento de este hecho, realizamos los actos administrativos correspondientes".

Además, aclaró que la actividad se realizó en las dependencias de la Dirección Regional y no en uno de los jardines infantiles. Asimismo, sostuvo que no se contó con la presencia de menores de edad y que no se utilizaron recursos públicos.

"Estamos trabajando en revisar nuestros protocolo y procedimiento, con el objetivo de fortalecer aún más nuestra cultura de respeto y ética profesional", afirmó.