"Tengo susto por mi integridad": Fonoaudióloga que bailó en Cesfam de Talcahuano comparte preocupante video

¿Qué pasó?

Johanna Cares Franco, la fonoaudióloga que realizó un polémico baile de twerk en el Cesfam Leocán Portus de Talcahuano, en la región del Biobío, compartió un preocupante video mediante sus redes sociales, en el cual acusa que teme por su integridad.

La profesional de la salud, que además es instructora de twerk, fue una de las protagonistas del catalogado "show erótico" que se desarrolló en el centro de salud y el cual provocó que el alcalde de la comuna, Henry Campos, instruyera un sumario.

"Tengo susto por mi integridad"

Mediante su cuenta de Instagram, Johanna Cares realizó una sincera reflexión sobre su momento actual.

"No les miento que tengo un poco de susto por mi integridad física en este momento. Yo no sé si alguien pueda hacerme algo en la calle, solo por el hecho de lo que pasó. Me da como un poco de susto", comenzó diciendo.

La fonoaudióloga también acusó que hay personas que se están haciendo pasar por ella y venden falsas fotos suyas.

"Hay gente que está vendiendo fotos, de no sé de quién, y las están ofreciendo como si fuese yo. Fotos desnudas. Yo nunca me he sacado fotos así. Gente, no les compren, porque no soy yo", acusó.

Finalmente, Cares acotó que: "Si alguna vez se me ocurre la idea de vender fotos o videos, lo voy a promocionar por acá. No le compren cosas a gente que dicen que soy yo. No soy yo. Nunca me he sacado fotos de ese tipo".

