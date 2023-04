100 Indecisos | El tenso momento entre Mosciatti y candidata Pardo por impuestos: "Es para conocer a los candidatos"

28 abr. 2023 - 00:21 hrs.

Este jueves 27 de abril se emitió el séptimo y último capítulo de la segunda temporada del programa político de Mega, “100 Indecisos”, el cual cada semana plantea distintas temáticas del acontecer nacional a cuatro candidatos a consejeros constitucionales.

Durante la emisión del espacio, Tomás Mosciatti interpeló a la candidata por la región de Valparaíso, María Pardo (CS), respecto a posibles soluciones frente a los negocios informales que no pagan impuestos.

Fue en este contexto en que se vivió un tenso momento después de que la candidata de Convergencia Social le manifestó al comunicador que "es importante no confundir a la gente respeto a que tema es constitucional y que tema no, y me parece que usted lo está haciendo ahora".

Respecto a lo anterior, el profesional manifestó que “esto es para conocer a los candidatos”.

