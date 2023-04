"Evidentemente que no siempre hay acuerdo": Gobierno ultima detalles de Ley corta de Isapres en medio de diferencias

23 abr. 2023 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

A poco menos de seis semanas de que se cumpla el plazo que definió la Corte Suprema, las autoridades sanitarias aún no han ingresado el proyecto de ley que mandata a las Isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

El Gobierno ultima los detalles de la Ley corta de Isapres que definirá el mecanismo de restitución de los cobros excesivos aplicados a sus afiliados por las entidades privadas. Esto, en medio de diferencias en el oficialismo.

Desde el área de salud aceptan el hecho de que existan opiniones dispares, sin embargo, solicitan que se priorice el bienestar de los usuarios.

¿Qué dijeron las autoridades sanitarias?

"Sabemos que hay divisiones y distintas posturas con respecto a este tema. Pero nosotros necesitamos que en la resolución se protejan los intereses de los usuarios y los intereses de los prestadores", señaló el doctor Patricio Meza, presidente del Colegio Médico.

Según el portal Ex-Ante, la ministra de Salud debió aceptar la oposición de algunos integrantes del comité político a su propuesta inicial, que calculaba un pago de $140 millones de dólares a las Isapres por los cobros excesivos, y que buscaba viabilizar el fallo de la Corte Suprema.

Desde el Minsal, la ministra Ximena Aguilar indica que, "la verdad es que yo no me tengo que hacer cargo de trascendidos. Nosotros en la discusión de los proyectos evidentemente que no siempre hay acuerdo, pero estamos siempre en la misma posición".

Devolución de 1.400 millones de dólares

En el peor de los escenarios, las aseguradoras deberían devolver 1.400 millones de dólares a sus beneficiarios. Esto mientras que desde la industria advirtieron sobre un eventual colapso en el sistema de salud

"1.400 millones se traduce en que son al rededor de 460 millones de pesos anuales. Eso quiere decir que en el sistema se produce un déficit anual de aquí para adelante -en forma permanente- de sobre 400 millones de dólares y eso quiere decir que el sistema ya no podría dar las coberturas para las personas y si eso no puede pasar, quiere decir que el sistema colapsa", dijo el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.

Discrepancias que de no resolverse continúan generando incertidumbre, sobre todo para quienes aún no saben si podrán continuar en su Isapre o deberán buscar otra solución en el sistema público de salud.

